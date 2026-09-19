Osasuna revoluciona el once con siete novedades y el Rayo con dos cambios

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Pamplona, 19 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha efectuado siente cambios respecto al once que saltó al césped del Metropolitano para medirse a un Rayo Vallecano en el que Beñat San José introduce dos cambios respecto al partido contra el Espanyol.

Osasuna quiere frenar la sangría de goles en contra y derrotas introduciendo a habituales como Moncayola, Budimir o Catena. Aitor Fernández le gana la batalla de la portería a Sergio Herrera.

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Por su parte, en el Rayo de Beñat San José regresa Óscar Valentín, que entra en lugar de Pedro Díaz, y Jorge de Frutos, tras cumplir dos partidos de sanción, que sustituye al georgiano Giorgi Tsitaishvili.

Osasuna forma con Aitor Fernández; Arguibide, Catena, Unai Santos, Rico; Moncayola, Osambela, Iker Muñoz; Rubén García, Budimir y Barja; y el Rayo con Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid Sadick, Pedrosa; De Frutos, Unai López, Ciss, Valentin, Álvaro García; y Camello. EFE

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Le/og