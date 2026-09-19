Muere un hombre al caer a una poza cuando hacía barranquismo en Carataunas (Granada)

Granada, 19 sep (EFE).- Un hombre ha muerto este sábado al caer a una poza mientras practicaba barranquismo en el municipio de Carataunas, en la Alpujarra de Granada, según ha informado el centro coordinador de emergencias 112.
Ha sido sobre las 14:10 horas cuando el 112 recibió un aviso telefónico en el que se pedía ayuda para un varón que había sufrido una caída a una poza mientras hacía barranquismo en el barranco de Trevélez.
PUBLICIDAD
El centro coordinador de emergencia dio aviso a la Guardia Civil y a los efectivos sanitarios, que una vez allí confirmaron que el hombre accidentado falleció y que no pudo hacerse nada por salvarle la vida. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 septiembre
Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once
Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”
El técnico del Atlético elogió al portugués, que recordó su trayectoria como rivales en los banquillos
15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica
Historias basadas en cuentos antiguos, cartas de amor y narraciones dignas de Halloween: esos son algunos filmes para disfrutar en los meses fríos
Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea
Un informe de Funcas revela que la responsabilidad recae mayoritariamente en hijas y esposas, mientras el gasto informal en dependencia triplica al desembolso público del Estado
MÁS NOTICIAS