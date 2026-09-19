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Muere un hombre al caer a una poza cuando hacía barranquismo en Carataunas (Granada)

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Granada, 19 sep (EFE).- Un hombre ha muerto este sábado al caer a una poza mientras practicaba barranquismo en el municipio de Carataunas, en la Alpujarra de Granada, según ha informado el centro coordinador de emergencias 112.

Ha sido sobre las 14:10 horas cuando el 112 recibió un aviso telefónico en el que se pedía ayuda para un varón que había sufrido una caída a una poza mientras hacía barranquismo en el barranco de Trevélez.

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El centro coordinador de emergencia dio aviso a la Guardia Civil y a los efectivos sanitarios, que una vez allí confirmaron que el hombre accidentado falleció y que no pudo hacerse nada por salvarle la vida. EFE

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