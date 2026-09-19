Espana agencias

Marc Márquez, satisfecho con el segundo puesto, "lo máximo" a que podía aspirar

Guardar

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), reconoció estar satisfecho y haber acabado con un sabor "dulce" por el segundo puesto logrado en la carrera esprint del Gran Premio de Austria de MotoGP, y que era "lo máximo" a lo que podía aspirar.

"Esta segunda posición", insiste, cree que vale "como una victoria", para señalar que este fin de semana "nos está costando un poquito más que los otros", pero reconoció a los medios de comunicación presentes en Spielberg que su objetivo "era claro", no tener a Pedro -Acosta- en medio entre Jorge y él.

PUBLICIDAD

"Lo hemos conseguido, porque eran los dos que iban más rápido, pero mañana será una carrera más larga, de más gestión, e intentaremos dar el ciento por ciento", continuó Marc Márquez.

Y, pensando en el título, Marc Márquez explicó que "el objetivo era no tener pilotos en medio, queda mucho, pero todo es importante y aquí se está viendo que hay un Pedro Acosta que va muy rápido y luego están las Aprilia", para recalcar que "como en Tailandia, aquí nos toca sufrir un poquito". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

El técnico del Atlético elogió al portugués, que recordó su trayectoria como rivales en los banquillos

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Historias basadas en cuentos antiguos, cartas de amor y narraciones dignas de Halloween: esos son algunos filmes para disfrutar en los meses fríos

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Un informe de Funcas revela que la responsabilidad recae mayoritariamente en hijas y esposas, mientras el gasto informal en dependencia triplica al desembolso público del Estado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

El estudio de los 2.000 calzoncillos que ha destapado el exceso de fertilizante en los jardines: unos científicos revelan cómo el suelo ‘devora’ la materia orgánica

Los investigadores han empleado un curioso método para que el público general pueda hacerse una primera idea del estado de un terreno

El estudio de los 2.000 calzoncillos que ha destapado el exceso de fertilizante en los jardines: unos científicos revelan cómo el suelo ‘devora’ la materia orgánica

La medicina coincide sobre el ejercicio: hacer poco y bien es mejor que esperar el momento correcto

Frente a la falta de tiempo, sumar pequeños bloques de movimiento diario beneficia la salud mental y cardiovascular

La medicina coincide sobre el ejercicio: hacer poco y bien es mejor que esperar el momento correcto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”