Marc Márquez, satisfecho con el segundo puesto, "lo máximo" a que podía aspirar

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), reconoció estar satisfecho y haber acabado con un sabor "dulce" por el segundo puesto logrado en la carrera esprint del Gran Premio de Austria de MotoGP, y que era "lo máximo" a lo que podía aspirar.

"Esta segunda posición", insiste, cree que vale "como una victoria", para señalar que este fin de semana "nos está costando un poquito más que los otros", pero reconoció a los medios de comunicación presentes en Spielberg que su objetivo "era claro", no tener a Pedro -Acosta- en medio entre Jorge y él.

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"Lo hemos conseguido, porque eran los dos que iban más rápido, pero mañana será una carrera más larga, de más gestión, e intentaremos dar el ciento por ciento", continuó Marc Márquez.

Y, pensando en el título, Marc Márquez explicó que "el objetivo era no tener pilotos en medio, queda mucho, pero todo es importante y aquí se está viendo que hay un Pedro Acosta que va muy rápido y luego están las Aprilia", para recalcar que "como en Tailandia, aquí nos toca sufrir un poquito". EFE

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