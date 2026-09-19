Hallan el cuerpo de una mujer de 70 años en el antiguo embarcadero de San Juan (Sevilla)

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Sevilla, 19 sep (EFE).- La Guardia Civil ha hallado este sábado el cadáver de una mujer de 70 años cerca del río, en la zona del antiguo embarcadero de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), el actual puerto fluvial Nuestra Señora Virgen del Carmen.

El instituto armado ha confirmado a EFE que el hallazgo se ha producido a las 9:50 horas y que, con posterioridad, se ha procedido al levantamiento del cadáver y a su traslado al Instituto Anatómico Forense para realizar la autopsia.

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A la espera de los resultados de la misma, los primeros indicios apuntan a que el cuerpo podría corresponder Rosario Gabriel García, una mujer desaparecida en la madrugada de ayer viernes en Mairena del Aljarafe (Sevilla), ya que tanto las características físicas y la ropa que portaba el cuerpo coinciden. EFE

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