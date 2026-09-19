Espana agencias

Felipe Salinas, sobre sus jugadores: "Se los veía muy eufóricos en todos los sentidos"

Guardar

Madrid, 19 sep (EFE).- Felipe Salinas, entrenador del Juvenil A del Santiago Wanderers, declaró, tras caer en la Copa Intercontinental sub-20 ante el Real Madrid (3-1), que debió "ajustar" a sus jugadores, porque "se los veía muy eufóricos en todos los sentidos, muy descontrolados en algunos momentos".

"La tensión juega un papel importante en los primeros minutos, porque el escenario lo demandaba, tratar de representar lo mejor posible al club. Después ajustamos el que estuviesen más tranquilos, porque se los veía muy eufóricos en todos los sentidos, muy descontrolados en algunos momentos en la cancha", añadió Salinas en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Su equipo jugó con un hombre menos desde mediado el primer tiempo, pero el técnico del equipo chileno reconoció que no les había perjudicado: "Nos hizo bien tener un jugador menos, nos vino mucho mejor, encontramos los espacios que habíamos querido. Teníamos que intentar salir rápido y conseguir ese empate que nos dio una ilusión, aunque al final no nos alcanzó".

Lucas Avendaño, capitán del Santiago Wanderers, también hizo referencia al arbitraje en TNT Sports Chile: "Tuvimos un momento muy bueno, lamentablemente nos condiciona una roja. Me molesta lo de los árbitros, que sean polacos y no podamos comunicarnos con ellos es vergonzoso para mí. Las faltas más mínimas se las cobraban, a nosotros no, las expulsiones nos condicionaron todo, pero no hay excusas. Incluso con uno menos les competimos, les tratamos de jugar de igual a igual, y así es el fútbol".

PUBLICIDAD

En el mismo micrófono habló su compañero Fabiano Avello, guardameta de los chilenos. A pesar de que encajó tres goles, le detuvo un penalti a Daniel Yáñez en los minutos finales. "Era algo inimaginable venir acá y jugar contra el Real Madrid, y también tapar un penal. Primero me enojé, porque nos habían cobrado muchas cosas en contra, pero mi mentalidad fue: 'Lo atajo y me hago famoso o nos vamos de boleta'", confesó.

"Emocionado, sin voz, porque se dio todo dentro de la cancha, con mucho orgullo, con el pecho muy inflado por lo que se consiguió. Un sabor amargo, porque quizá con el equipo completo habríamos dado un partido más de exhibición. Sentí que fue un partido de mucha lucha por nuestra parte, que no supimos manejar bien las ansias, porque es una ocasión única y las emociones son distintas en todo, no supimos manejarlas de la mejor manera", terminó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

El técnico del Atlético elogió al portugués, que recordó su trayectoria como rivales en los banquillos

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Historias basadas en cuentos antiguos, cartas de amor y narraciones dignas de Halloween: esos son algunos filmes para disfrutar en los meses fríos

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Un informe de Funcas revela que la responsabilidad recae mayoritariamente en hijas y esposas, mientras el gasto informal en dependencia triplica al desembolso público del Estado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

El estudio de los 2.000 calzoncillos que ha destapado el exceso de fertilizante en los jardines: unos científicos revelan cómo el suelo ‘devora’ la materia orgánica

Los investigadores han empleado un curioso método para que el público general pueda hacerse una primera idea del estado de un terreno

El estudio de los 2.000 calzoncillos que ha destapado el exceso de fertilizante en los jardines: unos científicos revelan cómo el suelo ‘devora’ la materia orgánica

La medicina coincide sobre el ejercicio: hacer poco y bien es mejor que esperar el momento correcto

Frente a la falta de tiempo, sumar pequeños bloques de movimiento diario beneficia la salud mental y cardiovascular

La medicina coincide sobre el ejercicio: hacer poco y bien es mejor que esperar el momento correcto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”