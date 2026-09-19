Felipe Salinas, sobre sus jugadores: "Se los veía muy eufóricos en todos los sentidos"

Guardar

Madrid, 19 sep (EFE).- Felipe Salinas, entrenador del Juvenil A del Santiago Wanderers, declaró, tras caer en la Copa Intercontinental sub-20 ante el Real Madrid (3-1), que debió "ajustar" a sus jugadores, porque "se los veía muy eufóricos en todos los sentidos, muy descontrolados en algunos momentos".

"La tensión juega un papel importante en los primeros minutos, porque el escenario lo demandaba, tratar de representar lo mejor posible al club. Después ajustamos el que estuviesen más tranquilos, porque se los veía muy eufóricos en todos los sentidos, muy descontrolados en algunos momentos en la cancha", añadió Salinas en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

Su equipo jugó con un hombre menos desde mediado el primer tiempo, pero el técnico del equipo chileno reconoció que no les había perjudicado: "Nos hizo bien tener un jugador menos, nos vino mucho mejor, encontramos los espacios que habíamos querido. Teníamos que intentar salir rápido y conseguir ese empate que nos dio una ilusión, aunque al final no nos alcanzó".

Lucas Avendaño, capitán del Santiago Wanderers, también hizo referencia al arbitraje en TNT Sports Chile: "Tuvimos un momento muy bueno, lamentablemente nos condiciona una roja. Me molesta lo de los árbitros, que sean polacos y no podamos comunicarnos con ellos es vergonzoso para mí. Las faltas más mínimas se las cobraban, a nosotros no, las expulsiones nos condicionaron todo, pero no hay excusas. Incluso con uno menos les competimos, les tratamos de jugar de igual a igual, y así es el fútbol".

PUBLICIDAD

En el mismo micrófono habló su compañero Fabiano Avello, guardameta de los chilenos. A pesar de que encajó tres goles, le detuvo un penalti a Daniel Yáñez en los minutos finales. "Era algo inimaginable venir acá y jugar contra el Real Madrid, y también tapar un penal. Primero me enojé, porque nos habían cobrado muchas cosas en contra, pero mi mentalidad fue: 'Lo atajo y me hago famoso o nos vamos de boleta'", confesó.

"Emocionado, sin voz, porque se dio todo dentro de la cancha, con mucho orgullo, con el pecho muy inflado por lo que se consiguió. Un sabor amargo, porque quizá con el equipo completo habríamos dado un partido más de exhibición. Sentí que fue un partido de mucha lucha por nuestra parte, que no supimos manejar bien las ansias, porque es una ocasión única y las emociones son distintas en todo, no supimos manejarlas de la mejor manera", terminó. EFE

PUBLICIDAD