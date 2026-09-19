El español Jorge Martín suma su cuarta victoria de la temporada en una 'sprint'

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), ha logrado su cuarta victoria de la temporada en una carrera 'sprint' al vencer la del Gran Premio de Austria de MotoGP, en el circuito Red Bull de Spielberg.
Martín venció por delante de su compatriota Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) y de su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). EFE
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