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El Dépor mide su capacidad de reacción ante un Betis pletórico

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A Coruña/Sevilla, 19 sep (EFE).- Un Betis lanzado, tras sumar 15 puntos de 18 posibles, que tiene el reto de lograr el menor inicio de la competición liguera de su historia, mide este domingo la capacidad de reacción del Deportivo, golpeado el pasado miércoles por el Sevilla en Riazor, donde encajó la primera derrota del curso.

El partido ante el equipo de Luis García Plaza evidenció los problemas del Dépor para generar ocasiones de gol ante rivales bien que se encierran en su campo. Yeremay Hernández y Aubameyang apenas entraron en juego, y eso lo pagó su equipo en ataque. Solo Asp Jensen en la segunda parte amenazó seriamente al portero griego Odisseas Vlachodimos.

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A Antonio Hidalgo no le funcionaron las rotaciones, especialmente en los laterales con Angeliño y Antimira. El primero tendrá que cumplir sanción por su expulsión, y el segundo cederá su puesto al veterano Ximo Navarro.

Marc Casadó y Mario Soriano también regresarán al centro del campo. Con el largo parón de selecciones a la vuelta de la esquina, Hidalgo podría forzar la continuidad de Lorenzo Amatucci, único jugador de campo del equipo blanquiazul que suma todos los minutos de Liga, pese a que terminó muy cansado el último partido.

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La duda, por tanto, está en si repite con el joven Nsongo Bil como compañero de Aubameyang en la delantera o sitúa en esa posición a Yeremay Hernández o Adama Traoré para explotar su velocidad.

Mientras, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a Riazor pletórico, tras cuatro victorias consecutivas -tres en LaLiga y una en el estreno de la 'Champions' ante el Lille francés (2-3)-, y con el la misión de firmar el mejor arranque en la liga de su historia, lo que conseguiría en caso de puntuar ante el Dépor.

Los verdiblancos, con su victoria ante el Getafe (1-0) en la sexta jornada, igualaron la mejor marca del equipo hasta entonces en un inicio de Liga, que databa de la campaña 2022-23, y ahora, si da continuidad en A Coruña a su magnífica racha, la superaría para seguir pujante y junto a los 'grandes' en la zona alta de la tabla.

El Betis sabe que no será fácil ante un rival que, como ha advertido Pellegrini, "juega bien al fútbol", es "más creativo que destructivo" y tiene enrachado al punta gabonés Aubameyang, si bien el ánimo está muy reforzado en la escuadra del chileno tras cuatro triunfos seguidos, justo después de la debacle el 29 de agosto en el campo del Levante (5-2).

A partir de ahí, el conjunto del barrio de Heliópolis ganó 1-0 al Real Madrid, 2-3 al Lille en el debut esta temporada en la Liga de Campeones, 1-2 en Villarreal hace dos jornadas y 1-0 al Getafe el pasado jueves en La Cartuja.

Para lograr esta excepcional racha, los béticos sacaron a relucir tras la goleada encajada en el Ciutat de Valencia su gran arsenal ofensivo, con jugadores muy creativos y verticales, y también ganaron fortaleza defensiva con Bartra y el brasileño Natan, además de emerger el meta Álvaro Valles con paradas salvadoras y de mucho mérito.

Este patrón de juego lo intentará mantener en Riazor para seguir muy arriba y con la regularidad que le pide a su equipo el técnico chileno, quien cuenta con toda la plantilla disponible, salvo los lesionados Diego Llorente y Aitor Ruibal.

Dada la exigencia de los últimos partidos, hará sus tradicionales rotaciones con la posible entrada de Bellerín, Bartra y Fran García en la zaga, de Fornals en la media y de Riquelme y el colombiano Cucho Hernández en un ataque que completarán el brasileño Antony e Isco, aunque también podría mantener al marroquí Abde, goleador ante el Getafe.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata; Luismi Cruz, Amatucci, Casadó, Mario Soriano; Adama Traoré o Yeremay y Aubameyang.

Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Riquelme o Abde; y Cucho Hernández.

Árbitro: César Soto (Comité Riojano)

Estadio: Riazor

Hora: 18:30

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dmg-cc/jap

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