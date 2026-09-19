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Decretan libertad para los 4 detenidos por la desaparición de un joven en Ronda (Málaga)

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Málaga, 19 sep (EFE).- Un juzgado de Ronda (Málaga) ha decretado este sábado la libertad para las cuatro personas detenidas en relación a la desaparición de un joven en dicha localidad el 4 de mayo de 2024, pero siguen en calidad de investigados por homicidio o asesinato y malos tratos.

La resolución judicial ha sido adoptada por el Tribunal de Instancia de Ronda, plaza número 1, en funciones de guardia, sin perjuicio de los cambios que puedan producirse a lo largo de la instrucción, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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Los cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres, para los que ninguna parte ha solicitado su ingreso en prisión, continúan en calidad de investigados en la causa que se sigue instruyendo por la desaparición del joven, han precisado las fuentes.

Las cuatro detenciones se han practicado esta semana tras un dispositivo de Agentes del grupo de homicidios y desaparecidos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) desplegado en la vivienda donde el joven residía.

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Los cuatro investigados pertenecen al entorno mas cercano del joven pero una pareja de ellos, vecinos de la madre del desaparecido, convivían con él en el mismo bloque y el joven les denominaba como sus tíos, aunque no lo eran.

Desde primera hora de la mañana del miércoles los agentes recogieron muestras en la vivienda, aunque no ha trascendido el hallazgo de ningún resto biológico.

Las fuentes policiales han indicado que la investigación está bajo secreto sumarial y depende de la Unidad Central de Madrid.

El pasado marzo ya se reactivó la búsqueda en la zona pero días más tarde los efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid, apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, dieron por concluido el trabajo en el municipio malagueño.

En aquel momento, la búsqueda se centró en tres zonas ubicadas cerca del entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.

Los agentes continúan recabando datos y pesquisas que puedan ayudar a la investigación, abierta en mayo de 2024.

La familia denunció el mismo día de la desaparición que el joven no regresó después de salir a trabajar al campo, sin llevar móvil, documentación o dinero. EFE

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