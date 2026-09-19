Cuatro detenidos en una operación antidroga en Badajoz

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Mérida, 19 sep (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, de momento, y ha intervenido una importante cantidad de hachís y de cocaína en una operación antidroga desarrollada en Badajoz.

La denominada operación 'Jeque' ha corrido a cargo del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

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Los agentes han realizado un registro en un domicilio particular de la ciudad, en el que se ha encontrado la droga, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

La operación sigue abierta. EFE