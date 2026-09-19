Colectivos antirracistas piden en varias ciudades respeto a los derechos humanos en Ceuta

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Madrid, 19 sep (EFE).- Colectivos antirracistas se han concentrado este sábado en varias ciudades para exigir respeto a los derechos humanos en Ceuta y denunciar la "represión" de los inmigrantes que entraron de forma masiva a la ciudad autónoma entre el 30 y 31 de julio.

Medio millar de personas, según la Delegación del Gobierno, han secundado la protesta convocada en la Puerta del Sol por Articulación Antirracista de Madrid, junto a diversas organizaciones y colectivos sociales.

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Bajo el lema 'Ni instrumentalización ni represión. Basta de violencia racista y colonial', los convocantes han reclamado la apertura de una investigación internacional independiente e imparcial sobre "todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta y Melilla por parte española y marroquí".

Según el movimiento, lo ocurrido a finales de julio en Ceuta no es un hecho aislado, sino "otro episodio de una frontera atravesada históricamente por la violencia, el racismo y la excepcionalidad".

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Durante la concentración se ha dispuesto un "espacio de memoria" con flores en recuerdo de los más de cien fallecidos esos días en la ciudad autónoma, así como por los menores y personas LGTBIq+ víctimas del racismo y la xenofobia.

En Pamplona una concentración convocada por la Plataforma Antirracista en la Plaza de Merindades ha denunciado la "necropolítica migratoria" en las fronteras y ha exigido a la Unión Europea "el fin de las políticas de externalización y de la financiación del control migratorio en terceros países".

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Los manifestantes han portado una pancarta con el lema 'Europa culpable. Stop genocidio. Ceuta. No es seguridad, es racismo' y carteles en los que podían leerse frases como 'La única invasión es el odio'.

Se ha leído además un comunicado en el que la Plataforma destaca que "las personas que migran no son la crisis; la crisis es política y deriva de un régimen de fronteras que determina qué vidas importan, quién puede desplazarse de manera segura y quién debe arriesgar su vida para hacerlo".

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La Asamblea Antirracista de Mallorca también ha pedido este sábado el respeto a los derechos en Ceuta por la crisis migratoria, durante una concentración celebrada a mediodía en la Plaza de las Columnas de Palma.

La concentración se ha celebrado con el lema 'Ceuta, derechos sin fronteras, comunidades sin racismo. Protección y dignidad para todas las personas.

Ha denunciado "las vulneraciones de derechos de los migrantes, el racismo y la violencia en las fronteras tras los acontecimientos iniciados el pasado 30 de julio en Ceuta

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Igualmente ha criticado que se tilde lo ocurrido de “crisis migratoria”, por situar el problema en las personas que migran en lugar de abordar las políticas de frontera, las desigualdades y las causas estructurales que obligan a estas personas a abandonar sus lugares de origen.

La concentración ha recordado especialmente a quienes han perdido la vida en las fronteras. EFE

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