Budimir tras su gol número 100: “Detrás de este gol hay muchas cosas”

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Pamplona, 19 sep (EFE).- El croata Ante Budimir, delantero de Osasuna, señaló este sábado que hay “muchas cosas” detrás de haber anotado su gol número 100 con la camiseta rojilla en el empate 1-1 frente al Rayo Vallecano.

“Creo que sabe a mucho porque venimos de una racha no positiva. Ha sido un partido muy disputado frente aun gran rival. Sabemos de lo que son capaces”, señalado en los micrófonos de Movistar+.

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“No ha podido ser. Otro error individual. El equipo ha estado a la altura y es un punto importante para cambiar la racha”, lamentó sobre el gol del rayista Sergio Camello, precedido por una pérdida en la salida de balón. el croata añadió que tienen que "seguir trabajando".

De los 100 goles anotados Buidmir dejó un dato curioso: “Muchas cosas me pasan por la cabeza porque cuando jugaba al fútbol en Croacia todos quería estar en las cinco ligas grandes de Europa, y en mi lista España estaba en último lugar, pero al final en Osasuna y Pamplona es donde me encuentro mejor. Los caminos de Dios son diferentes a los míos”.

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“Detrás de este gol hay muchas cosas. Estoy contento y motivado a por más”, dijo tras marcar su quinto tanto en la presenta Liga. EFE

le/sab