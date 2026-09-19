Budimir alcanza los 100 goles con Osasuna ante un Rayo dominador

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Pamplona, 19 sep (EFE).- Osasuna se adelantó en el Sadar ante el Rayo Vallecano en partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports gracias a un golazo de volea del croata Ante Budimir, que alcanzó la histórica cifra de 100 tantos como rojillo.

Osasuna comenzó bien plantado, aunque el Rayo se hizo rápidamente con la posesión del balón. Los locales, espoleados por la necesidad de dejar atrás tres derrotas consecutivas, buscaron inquietar a los madrileños con ataques puntuales.

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La insistencia rojilla encontró premio tras una acción de fe de Kike Barja y un disparo de Arguibide que Budimir aprovechó para marcar de volea. El croata celebró así sus 100 goles con Osasuna, mientras el equipo se mostró sólido en defensa y con un Arguibide especialmente destacado. EFE

le/jap