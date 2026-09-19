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Bouzas y Sorribes inician la preparación de España a la espera de Bucsa, Quevedo y Bassols

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- La selección española de tenis ha iniciado el la ciudad china de Shenzhen la preparación para disputar la fase final de la Copa Billie Jean King, con Jessica Bouzas y Sara Sorribes ya bajo la dirección de la capitana Carla Suárez, a la espera de la llegada a la expedición española del resto de convocadas: Cristrina Bucsa, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols.

El resto de miembros de la delegación española está desde este jueves en China. Ruth Roura participa en los entrenamientos del equipo como 'sparring'. La selección española comenzará el miércoles su andadura por el torneo con el enfrentamiento de cuartos de final contra Kazajistán, que acude a la cita sin su principal jugadora, la número uno del mundo Elena Rybakina, reciente campeona del Abierto de Estados Unidos, lesionada.

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“Tenemos una situación un poco atípica porque hay varias de nuestras jugadoras que, debido a los torneos que están jugando, van a llegar un poquito más tarde de lo normal”, ha explicado la seleccionadora española, Carla Suárez. “Pero bueno, con las jugadoras que están aquí estamos intentando hacer un buen trabajo porque es una competición que les hace ilusión y como equipo están bastante unidas. Eso al final creo que es la clave”, añadió.

Carla Suárez considera que "el primer día siempre es de adaptación, las chicas viene de un cambio de horario muy grande y de torneos diferentes. El 'jet lag' siempre afecta, pero la adaptación creo que está siendo bueno. Obviamente, el objetivo del equipo es ir de menos a más y adaptarse lo antes posible”, analizó.

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La capitana de España reconoce que la baja de Rybakina con Kazajistán beneficia las expectativas de la Armada en los cuartos de final. “Es algo que nos beneficia. Lo que pasa es que en la pista hay que demostrarlo y hay que competir, pero es una baja sensible para el otro equipo que intentaremos aprovechar de la mejor manera.”

España se medirá a Kazajistán en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena este miércoles a partir de las 11:00 CET (17:00 local). EFE

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