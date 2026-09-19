Beñat San José: “Tranquilamente podríamos haber remontado hacia la victoria”

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Pamplona, 19 sep (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, afirmó este sábado, tras empatar 1-1 en Pamplona ante Osasuna, que "tranquilamente" podrían "haber remontado hacia la victoria".

“Hemos hecho una gran segunda parte. Al final ellos aprietan y cuelgan balones arriba. Ha sido intenso el final. Es verdad que hemos dominado todo el partido y tranquilamente podríamos haber remontado hacia la victoria. Valoro lo que han hecho los jugadores”, opinó Beñat San José.

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San José tildó a su afición como “un espectáculo”. “Les hemos escuchado y nos han ayudado. Es una afición proactiva que te animan todo el rato. Al final hemos ido a saludarles. Soy nuevo en este club y te hace coger el sentido de pertenencia rápidamente”, indicó.

De los 7 goles que lleva Sergio Camello, Beñat San José opinó que “es un delantero supercompleto y si sigue con esta constancia competitiva irá a la selección. Por mucho que un jugador esté en plena forma, al final son perfiles. Se está demostrando que hay 'nueves' españoles muy, muy buenos. Estoy encantado con él”.

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“Estoy encantado, y con los jugadores, igual. Estas semanas nos van ayudar a recuperar a gente que está tocada. Y también para pulir conceptos”, continuó, asegurando estar “felices” por regresar a su estadio. EFE

le/sab