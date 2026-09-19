Espana agencias

Aumentan las temperaturas máximas y remite el temporal de lluvias en España

Guardar

Madrid, 19 sep (EFE).- Gran parte de España presenta este sábado cielos poco nubosos o despejados y registrará una subida de las temperaturas máximas, especialmente en el norte, mientras remite el temporal de lluvias, que afecta hoy solo al sureste de la península.

Las intensas lluvias que han asolado el área mediterránea de la Comunidad Valenciana, Murcia, parte de Andalucía, Baleares y Cataluña en los últimos días cederán completamente en las próximas horas, abriendo paso a un período de estabilidad en la mayor parte del país.

PUBLICIDAD

Solo la provincia de Alicante ha estado este sábado en aviso meteorológico de nivel naranja (peligro importante) ante la previsión de lluvias y tormentas fuertes, mientras que el litoral sur de Valencia y zonas del litoral y prelitoral de la Región de Murcia están en aviso amarillo por este mismo motivo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, las alertas amarillas en esta zona terminan alrededor de las 17:00 de la tarde y no están activadas para el domingo.

La Aemet ha informado de que se han producido chubascos muy fuertes en el litoral de Alicante y ha avisado de la previsión de acumulados de 100 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte de esta provincia.

PUBLICIDAD

Además, la red de pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha registrado acumulados de 86 litros por metro cuadrado en el puerto de Jávea.

Por el momento, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ha gestionado, desde el 17 de septiembre hasta hoy, un total de 33 incidentes relacionados con lluvias en la provincia de Alicante.

En el resto de España predominan los cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunos intervalos de nubes bajas en regiones mediterráneas, norte peninsular e interior sureste tendiendo a despejar, así como nubes de evolución diurna en montañas de la mitad sur.

En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en los norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto tendiendo a menos.

Las temperaturas máximas han aumentado en la mayor parte del país, notablemente en puntos de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, pudiéndose alcanzar 35 grados en depresiones del suroeste peninsular.

Las mínimas descenderán en el Cantábrico, medio Ebro y Pirineos, pero ascenderán también en el tercio oeste peninsular, provocando noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir, aunque con posibles heladas débiles en cumbres del Pirineo.

El domingo continuará el ascenso térmico en la mitad norte peninsular, con termómetros que alcanzarán 32 grados en el sur de Galicia y el bajo Ebro.

Para el comienzo de la próxima semana predominará el tiempo anticiclónico con temperaturas al alza: el lunes lo harán en el norte y el martes en el este peninsular con más de 5 y 10 grados por encima de lo habitual y más de 10 grados en zonas de la mitad norte, especialmente en Galicia. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

La estilista ha compartido con sus seguidores cómo es su estado de salud después de seis semanas con el tratamiento

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

El investigado atacó a tres viandantes al azar y trató de apuñalar a un policía durante su detención, según el fiscal

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El procedimiento no requiere utensilios especiales ni conocimientos previos

Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

El experto señala que algunas frases pueden generar un mayor sufrimiento en las personas, pues cargan sobre ellas la culpa de “permitir” el daño que les hacen los demás

Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

ECONOMÍA

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”