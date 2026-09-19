Aumentan las temperaturas máximas y remite el temporal de lluvias en España

Guardar

Madrid, 19 sep (EFE).- Gran parte de España presenta este sábado cielos poco nubosos o despejados y registrará una subida de las temperaturas máximas, especialmente en el norte, mientras remite el temporal de lluvias, que afecta hoy solo al sureste de la península.

Las intensas lluvias que han asolado el área mediterránea de la Comunidad Valenciana, Murcia, parte de Andalucía, Baleares y Cataluña en los últimos días cederán completamente en las próximas horas, abriendo paso a un período de estabilidad en la mayor parte del país.

PUBLICIDAD

Solo la provincia de Alicante ha estado este sábado en aviso meteorológico de nivel naranja (peligro importante) ante la previsión de lluvias y tormentas fuertes, mientras que el litoral sur de Valencia y zonas del litoral y prelitoral de la Región de Murcia están en aviso amarillo por este mismo motivo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, las alertas amarillas en esta zona terminan alrededor de las 17:00 de la tarde y no están activadas para el domingo.

La Aemet ha informado de que se han producido chubascos muy fuertes en el litoral de Alicante y ha avisado de la previsión de acumulados de 100 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral norte de esta provincia.

PUBLICIDAD

Además, la red de pluviómetros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha registrado acumulados de 86 litros por metro cuadrado en el puerto de Jávea.

Por el momento, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana ha gestionado, desde el 17 de septiembre hasta hoy, un total de 33 incidentes relacionados con lluvias en la provincia de Alicante.

PUBLICIDAD

En el resto de España predominan los cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunos intervalos de nubes bajas en regiones mediterráneas, norte peninsular e interior sureste tendiendo a despejar, así como nubes de evolución diurna en montañas de la mitad sur.

En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en los norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto tendiendo a menos.

Las temperaturas máximas han aumentado en la mayor parte del país, notablemente en puntos de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, pudiéndose alcanzar 35 grados en depresiones del suroeste peninsular.

PUBLICIDAD

Las mínimas descenderán en el Cantábrico, medio Ebro y Pirineos, pero ascenderán también en el tercio oeste peninsular, provocando noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir, aunque con posibles heladas débiles en cumbres del Pirineo.

El domingo continuará el ascenso térmico en la mitad norte peninsular, con termómetros que alcanzarán 32 grados en el sur de Galicia y el bajo Ebro.

PUBLICIDAD

Para el comienzo de la próxima semana predominará el tiempo anticiclónico con temperaturas al alza: el lunes lo harán en el norte y el martes en el este peninsular con más de 5 y 10 grados por encima de lo habitual y más de 10 grados en zonas de la mitad norte, especialmente en Galicia. EFE

(foto) (vídeo)