85-77. El Fenerbahce bate al Dubai para acabar en el 'podio' de la Supercopa

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Pedro Martín López

Redacción Deportes, 19 sep (EFE).- El Fenerbahce turco doblegó este sábado al Dubai Basketball por 85-77 en el duelo por el tercer puesto de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga, celebrada en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

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El partido 'que nadie quiere jugar' dejó destellos de calidad de dos equipos candidatos a la Final a Cuatro de la Euroliga, con una bonita alternancia en el marcador que dinamitaron los otomanos en el último cuarto con un gran Talen Horton-Tucker, autor de 23 puntos y 28 de valoración.

Ambos entrenadores reservaron efectivos pensando en la próxima semana, con el inicio oficial de la Euroliga. Tanto Sarunas Jasikevicius como Xavi Pascual, modificaron sus convocatorias tras caer en sus encuentros de final ante el Olympiacos y Real Madrid respectivamente.

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El Fenerbahce, con un poderoso Horton-Tucker ya de inicio, con 9 tantos en el primer cuarto, disipó los buenos minutos del pívot Filip Petrusev y el alero David Bertans, del Dubai, ambos con escaso protagonismo ante el Real Madrid, 22-21 (min.10).

Con los turcos marcando el tempo del partido, el danés Shavon Shields confirmó las grandes sensaciones de los de Jasikevicius con un tres de tres desde el 6,75 y se marchó con ocho de diferencia al descanso gracias también a la aportación de un imparable Horton-Tucker, 47-39.

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En la reanudación, Bertans y Élie Okobo, protagonista en las semifinales, lideraron al Dubai para sumar un parcial de salida de 15-4 para confirmar la remontada de los anfitriones, 51-54 (min.24), que mantuvieron su ventaja hasta el final del periodo, 64-65 (min.30).

Los últimos diez minutos estuvieron marcados por un gran intercambio de canastas. Wade Baldwin IV lideró al Fenerbahce con un 10-0 (74-70, min.35), que ya no cedió en los minutos restantes para finalizar en el podio de la Supercopa.

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Ahora, el campeón de Europa en 2025 se medirá al Virtus de Bolonia el próximo viernes en el Ülker Sports de Estambul en la primera jornada de la Euroliga, mientras que el Dubai recibirá al Real Madrid en uno de los primeros encuentros de esta primera fecha, el jueves en el Coca-Cola Arena. EFE

- Ficha técnica:

85 - Fenerbahce (22+25+17+21): Forrest (11), Horton-Tucker (23), Bitim (2), Melli (3) y Silva (4) -cinco inicial-, Baldwin IV (11), Mahmutoglu (1), Key (8), Clyburn (6), Shields (10) y Sargiunas (4).

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77 - Dubai Basketball (21+18+26+12): Walkup (3), Okobo (14), Anderson (-), Shengelia (8) y Petrusev (7) -cinco inicial-, Blossomgame (6), Mintz (2), Bertans (14), Kondic (5), Kabengele (9), Diakité (7) y Wright IV (2).

Árbitros: Emilio Pérez (ESP) Kristaps Konstantinovs (LAT) y Thomas Bissuel (FRA). Señalaron técnica al banquillo del Dubai Basketball (min.17). Eliminaron por faltas a Élie Okobo, del Dubai (min.40).

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Incidencias: Partido por el tercer y cuarto puesto de la Supercopa de la Euroliga disputado en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). EFE