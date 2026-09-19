Espana agencias

85-77. El Fenerbahce bate al Dubai para acabar en el 'podio' de la Supercopa

Guardar

Pedro Martín López

Redacción Deportes, 19 sep (EFE).- El Fenerbahce turco doblegó este sábado al Dubai Basketball por 85-77 en el duelo por el tercer puesto de la primera edición de la Supercopa de la Euroliga, celebrada en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

PUBLICIDAD

El partido 'que nadie quiere jugar' dejó destellos de calidad de dos equipos candidatos a la Final a Cuatro de la Euroliga, con una bonita alternancia en el marcador que dinamitaron los otomanos en el último cuarto con un gran Talen Horton-Tucker, autor de 23 puntos y 28 de valoración.

Ambos entrenadores reservaron efectivos pensando en la próxima semana, con el inicio oficial de la Euroliga. Tanto Sarunas Jasikevicius como Xavi Pascual, modificaron sus convocatorias tras caer en sus encuentros de final ante el Olympiacos y Real Madrid respectivamente.

PUBLICIDAD

El Fenerbahce, con un poderoso Horton-Tucker ya de inicio, con 9 tantos en el primer cuarto, disipó los buenos minutos del pívot Filip Petrusev y el alero David Bertans, del Dubai, ambos con escaso protagonismo ante el Real Madrid, 22-21 (min.10).

Con los turcos marcando el tempo del partido, el danés Shavon Shields confirmó las grandes sensaciones de los de Jasikevicius con un tres de tres desde el 6,75 y se marchó con ocho de diferencia al descanso gracias también a la aportación de un imparable Horton-Tucker, 47-39.

En la reanudación, Bertans y Élie Okobo, protagonista en las semifinales, lideraron al Dubai para sumar un parcial de salida de 15-4 para confirmar la remontada de los anfitriones, 51-54 (min.24), que mantuvieron su ventaja hasta el final del periodo, 64-65 (min.30).

Los últimos diez minutos estuvieron marcados por un gran intercambio de canastas. Wade Baldwin IV lideró al Fenerbahce con un 10-0 (74-70, min.35), que ya no cedió en los minutos restantes para finalizar en el podio de la Supercopa.

Ahora, el campeón de Europa en 2025 se medirá al Virtus de Bolonia el próximo viernes en el Ülker Sports de Estambul en la primera jornada de la Euroliga, mientras que el Dubai recibirá al Real Madrid en uno de los primeros encuentros de esta primera fecha, el jueves en el Coca-Cola Arena. EFE

- Ficha técnica:

85 - Fenerbahce (22+25+17+21): Forrest (11), Horton-Tucker (23), Bitim (2), Melli (3) y Silva (4) -cinco inicial-, Baldwin IV (11), Mahmutoglu (1), Key (8), Clyburn (6), Shields (10) y Sargiunas (4).

77 - Dubai Basketball (21+18+26+12): Walkup (3), Okobo (14), Anderson (-), Shengelia (8) y Petrusev (7) -cinco inicial-, Blossomgame (6), Mintz (2), Bertans (14), Kondic (5), Kabengele (9), Diakité (7) y Wright IV (2).

Árbitros: Emilio Pérez (ESP) Kristaps Konstantinovs (LAT) y Thomas Bissuel (FRA). Señalaron técnica al banquillo del Dubai Basketball (min.17). Eliminaron por faltas a Élie Okobo, del Dubai (min.40).

Incidencias: Partido por el tercer y cuarto puesto de la Supercopa de la Euroliga disputado en el Etihad Arena de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos siglos de disputa por ver dónde estaba el límite del pueblo: la batalla legal por 1.300 hectáreas de monte que cambió la geografía de Granada

Una zona de pastos que requirió la intervención del rey Felipe IV en el siglo XVII encuentra por fin su delimitación oficial

Dos siglos de disputa por ver dónde estaba el límite del pueblo: la batalla legal por 1.300 hectáreas de monte que cambió la geografía de Granada

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

El técnico del Atlético elogió al portugués, que recordó su trayectoria como rivales en los banquillos

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Historias basadas en cuentos antiguos, cartas de amor y narraciones dignas de Halloween: esos son algunos filmes para disfrutar en los meses fríos

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”