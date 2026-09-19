5-1. El Espanyol se agiganta y desmonta al Madrid CFF

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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 19 sep (EFE).- El Espanyol se gustó contra el Madrid CFF y firmó su primer triunfo del curso adelantándose con una diana de Lucía Vallejo y un doblete de Paula Gutiérrez en la primera mitad, dejando sin efecto el solitario gol de Diki, y sentenciando con Browne y Escot en la reanudación.

Las blanquiazules se fueron creciendo progresivamente hasta romper el encuentro a la media hora. El cuadro madrileño no tuvo respuesta ni precisión ofensiva en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. La ambición, presión e inspiración de las jugadoras de Sara Monforte desmontaron por completo al rival.

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Los primeros compases del choque transcurrieron sin un dominador claro. Las blanquiazules presionaban la salida del balón del cuadro visitante, pero no generó ocasiones de peligro claras y no pudo conectar con Anita Marcos, su referencia arriba. El Madrid CFF avisó desde fuera del área con un tiro de Ubamba, sin veneno.

El Espanyol fue creciendo paulatinamente. Mar Torràs, de falta directa, estuvo cerca de sorprender a la portera Paola en el minuto 25. En el saque de esquina posterior, Bicho remató con el cuerpo y el balón se fue al larguero. El equipo anfitrión se sentía cada vez más cómodo en el verde y el cuadro visitante no reaccionaba.

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El premio a la insistencia llegó en el minuto 29. Una falta desde la frontal lanzada por Anita Marcos se estrelló en la barrera, pero la delantera peleó la pelota y la metió en el área. Lucía Vallejo sacó petróleo del embrollo y puso la zurda para firmar el primer tanto.

El Madrid CFF no despertaba arriba y el hambre del Espanyol no menguó. Paula Gutiérrez, en el minuto 37, firmó el 2-0 tras conectar en el área un centro preciso de Domènech. El equipo visitante dio señales de vida arriba con un disparo de Ubamba, tras una carrera desde su campo, que paró Salvador.

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El tramo final del primer tiempo fue una montaña rusa. Diki, con un latigazo desde la frontal, sorprendió a Salvador, que tocó el balón, sin evitar la diana. De todos modos, la alegría del Madrid CFF duró poco. En el 49, Paula Gutiérrez, esta vez de falta directa, volvió a ampliar su ventaja en el marcador (3-1).

En la reanudación, el cuadro blanquiazul siguió mandando en el verde. Con mayor fluidez y tranquilidad, el control del duelo era de las pupilas de Sara Monforte. El Madrid CFF buscaba soluciones constantemente desde el banquillo, sin lograr dar con la tecla para inquietar de nuevo a Salvador.

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Un pase largo y una carrera de la internacional por San Cristóbal y Nieves acabó con el 4-1. La fiesta y la sentencia parecían completas, aunque no fue así. Dos minutos después, un disparo desde 30 metros de Escot sorprendió a Paola, adelantada, y colocó un contundente y definitivo 5-1 en el luminoso.

- Ficha técnica:

5-Espanyol: Salvador; Ariadna Doménech, Pachu, Raquel García, Lucía Vallejo; Torrás, Paula Gutiérrez (Baudet, min.83), Bicho (Arana, min.83); Baradad (Browne, min.72), Lacosta (Escot, min.66) y Anita Marcos (Ainhoa Doménech, min.72).

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1-Madrid CFF: Paola; Mónica Hickmann (Herrera, min.53), Villafañe, Lejeune, Sofía Hernández; Bebe (Aymerich, min.46), Holt (Nautnes, min.46), Ana González, Marina Rivas; Diki y Ubamba (Paula León, min.65).

Goles: 1-0, min.29: Lucía Vallejo; 2-0, min.36: Paula Gutiérrez; 2-1, min.45+1: Diki; 3-1, min.45+4: Paula Gutiérrez; 4-1, min.75: Browne; 5-1, min.77: Escot.

Árbitro: Peláez Arnillas (comité Castilla y León). Amonestó a Mónica Hickmann (min.45+3), Ainhoa Doménech (min.74).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F Moeve disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. EFE

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