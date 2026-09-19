1-0. El Everton sigue al alza

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Invicto después de cinco partidos, con un nuevo triunfo antes del parón de selecciones, el Everton sigue al alza en la Premier tras superar al Ipswich en el estadio Hill Dickinson de Liverpool (1-0).

El cuadro de David Moyes disfruta de un arranque de curso impensable. El gol de Thierno Barry a los once minutos después de una estupenda asistencia de James Tarkowski deja a los toffees en un estado de sosiego y optimismo al que no ha estado acostumbrado en los últimos cursos, más pendientes de la permanencia que de objetivos mayores.

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No tuvo un desempeño fácil frente un recién ascendido que se mantiene en el ecuador de la clasificación pero que se marchó del duelo con su tercera derrota en cinco compromisos.

El Everton, que ganó en el estreno de curso ante el Crystal Palace y después sumó tres empates seguidos, ante Bournemouth, Manchester United y Tottenham, rentabilizó el tanto de Barry, al que se le anuló otro en la segunda parte.

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El tramo final lo afrontó con más sosiego el cuadro local que jugó en superioridad por la expulsión del ghanés Issahuku Fataw, por doble amarilla, en el minuto 67. Eso acabó por sumir en la resignación al equipo de Gary O'Neil. EFE