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Mirotic: Sigo con hambre

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Valencia, 18 sep (EFE).- El ala-pívot Nikola Mirotic aseguró este viernes, en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket, que, pese a su ya larga carrera, mantiene la ambición por volver a ganar títulos y dijo que espera hacerlo con su nuevo equipo como lo ha hecho con los anteriores.

"Sigo con hambre de ganar. En todos los sitios en los que he estado he ganado títulos y espero seguir haciendo esto aquí", señaló el jugador nacido en Montenegro y con nacionalidad española.

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"Estoy con ganas de poder ayudar al equipo a seguir construyendo algo especial y de ayudar a la gente joven. También de poder ayudar al 'staff' con mi experiencia. Me siento capacitado de hacerlo y vine directo sin dormir porque tenía ganas de no perderme días porque estaba cerca la Supercopa y quería ser parte del equipo", añadió Mirotic, que admitió que su presencia en el torneo no es segura por cuestiones burocráticas.

El ex del Real Madrid y del Barcelona dijo que para él "es un orgullo" jugar en el Valencia Basket y más en una temporada como la de su cuadragésimo aniversario.

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"Tiene mucha historia por detrás y esto es símbolo de que habrá mucha historia por delante. Son 40 años construyendo algo especial y formar parte de este proyecto es algo especial", apuntó.

Además, dijo que quiere ayudar a dar continuidad a los éxitos de la pasada campaña, en la que el equipo llegó a la Final a Cuatro de la Euroliga y conquistó la Supercopa y la Liga Endesa.

"Este equipo va a seguir haciendo lo mismo o intentando ser mejor. Ir de menos a más, ir construyendo a un club que ya está en un nivel muy alto y que la gente piense de Valencia como un club que va a competir por todos los títulos. El Valencia una vez más va a estar lo más arriba posible", auguró.

"No vamos a hablar de presión porque siempre se espera mucho y estoy acostumbrado a tener esa presión. Por mí no hay problema. Espero que podamos dar lo que la afición pide, esfuerzo y compromiso, y que podamos hacer disfrutar a toda la ciudad", añadió.

Mirotic dijo que la pasada campaña en el Mónaco no fue "fácil" y agradeció al Valencia haber confiado en él. "Está en mis manos devolver ese compromiso y dar lo mejor que pueda para dar las gracias por la confianza", dijo.

El ala-pívot dijo que cuando surgió el interés del Valencia Basket este verano para él fue un "objetivo claro" poder cerrar la operación. "Hablé con mi agente y le dije si había alguna opción que íbamos para adelante", explicó.

"Se dio todo muy rápido. Hay detalles en los que yo no me meto. Llevábamos tiempo hablando y lo que sí sé es que cuando todo estuvo a punto de cerrarse estaba con mi familia y con mis hijos a las 5 de la tarde en la piscina. Me dijo mi agente 'si quieres, lo cerramos ya' y esa noche estaba ya volando", recordó.

Mirotic dijo que el Valencia "es un club con trayectoria" y que está "en una gran dirección". "Ha ganado títulos, ha jugado la Final Four, es un proyecto muy bonito, en una gran ciudad y con gran afición. He escuchado muchas cosas positivas y para poder unirme a este proyecto todo cuadraba", analizó.

Por su parte, el director de relaciones institucionales del Valencia Basket, Víctor Luengo, dijo que la trayectoria y palmarés de Mirotic "hablan por sí solos" y destacó que "ha aceptado el reto de subirse a un tren en marcha y ya ha demostrado su predisposición para ponerse al ritmo del equipo que lleva un mes entrenándose".

"Se vino casi sin dormir para entrenar cuanto antes. Ha venido para sumar y no necesitará mucho tiempo para ser un jugador importante", auguró. EFE

cma/nhp/cmm

(foto)

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