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Las lluvias ceden pero cinco comunidades continúan en aviso, las Baleares en naranja

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Madrid, 18 sep (EFE).- Las lluvias comienzan a ceder este viernes tras varios días de temporal en el Mediterráneo, aunque cinco comunidades del este peninsular siguen en aviso por precipitaciones y tormentas, con Baleares en nivel naranja -peligro importante- donde se prevén hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Los avisos afectarán también, aunque en nivel amarillo -peligro bajo-, a zonas de la Región de Murcia, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

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En Baleares el aviso naranja estará activo hasta las 11:59 horas en Ibiza y Formentera, la Sierra de Tramontana y el sur de Mallorca por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de rachas fuertes de viento o granizo.

En esas zonas podrían acumularse además 80 litros por metro cuadrado en doce horas, cantidades que, según la Aemet, podrían concentrarse en apenas tres o cuatro horas.

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El norte y nordeste, el interior y el levante de Mallorca permanecerán también hasta el mediodía en aviso amarillo por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas.

En la Región de Murcia, la Vega del Segura y el Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en aviso amarillo hasta las 8:59 horas por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.

Desde Aemet señalan que los avisos volverán a activarse entre las 14:00 y las 19:59 horas en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde podrán acumularse 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Cataluña, el litoral de Barcelona y el litoral norte de Tarragona permanecerán en nivel amarillo hasta las 14:59 horas por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La alerta amarilla por lluvias se activará en Andalucía por la tarde, entre las 14:00 y las 19:59 horas, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en Almería, Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital, mientras que en Granada, afectará a Guadix y Baza y a Nevada y Alpujarras.

Durante esa misma franja horaria, el litoral sur de Alicante (Comunidad Valenciana) estará en amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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