Las lluvias ceden pero cinco comunidades continúan en aviso, las Baleares en naranja

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Madrid, 18 sep (EFE).- Las lluvias comienzan a ceder este viernes tras varios días de temporal en el Mediterráneo, aunque cinco comunidades del este peninsular siguen en aviso por precipitaciones y tormentas, con Baleares en nivel naranja -peligro importante- donde se prevén hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Los avisos afectarán también, aunque en nivel amarillo -peligro bajo-, a zonas de la Región de Murcia, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

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En Baleares el aviso naranja estará activo hasta las 11:59 horas en Ibiza y Formentera, la Sierra de Tramontana y el sur de Mallorca por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas acompañadas de rachas fuertes de viento o granizo.

En esas zonas podrían acumularse además 80 litros por metro cuadrado en doce horas, cantidades que, según la Aemet, podrían concentrarse en apenas tres o cuatro horas.

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El norte y nordeste, el interior y el levante de Mallorca permanecerán también hasta el mediodía en aviso amarillo por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas.

En la Región de Murcia, la Vega del Segura y el Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en aviso amarillo hasta las 8:59 horas por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.

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Desde Aemet señalan que los avisos volverán a activarse entre las 14:00 y las 19:59 horas en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y el Campo de Cartagena y Mazarrón, donde podrán acumularse 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Cataluña, el litoral de Barcelona y el litoral norte de Tarragona permanecerán en nivel amarillo hasta las 14:59 horas por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

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La alerta amarilla por lluvias se activará en Andalucía por la tarde, entre las 14:00 y las 19:59 horas, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en Almería, Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Almería capital, mientras que en Granada, afectará a Guadix y Baza y a Nevada y Alpujarras.

Durante esa misma franja horaria, el litoral sur de Alicante (Comunidad Valenciana) estará en amarillo por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

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Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE