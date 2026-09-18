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La WNBA regresa tras el parón por el Mundial conquistado por Estados Unidos

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Washington, 17 sep (EFE).- La WNBA volvió este jueves a la acción después de casi tres semanas en un parón coincidiendo con la Copa del Mundo de baloncesto femenino disputada en Alemania, en la que Estados Unidos se proclamó campeón al derrotar a Francia en la final.

Varias de las campeonas del mundo disputaron partidos este jueves, como Angel Reese, que completó 30 puntos y 10 rebotes en la paliza de las Atlanta Dream a las Connecticut Sun por 103-59 en el encuentro inaugural de la jornada.

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Además, Rhyne Howard rompió el récord de triples en una temporada con 129, al anotar desde el perímetro en su noveno intento.

En Dallas, las Wings derrotaron a Los Angeles Sparks por 97-77 con el quinto triple-doble (13-11-12) de la temporada de Jessica Shepard, mientras que la campeona del mundo Paige Bueckers terminó con 19 puntos.

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Las Washington Mystics se impusieron a las Chicago Sky por 80-110 y las Phoenix Mercury 91-94 a las Portland Fire.

Las Vegas Aces cerraron la jornada con su victoria por 77-114 en su visita a las Seattle Storm, con 35 puntos de Jackie Young, titular contra Francia, y 29 de A'ja Wilson, que renunció a la selección para cuidar de su físico.

Para las Storm, la valenciana Awa Fam fue titular y terminó con 5 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. Su compañera en la selección española y jugadora de las Mystics, Alicia Flórez, firmó 8 puntos en la victoria de Washington. EFE

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