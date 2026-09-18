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Guitarricadelafuente estrena 'La nieve', el tema central de la película 'La bola negra'

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Madrid, 18 sep (EFE).- Guitarricadelafuente ha estrenado en la madrugada de este viernes 'La nieve', el tema central de la película 'La bola negra', que ha sido dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo y en la que él mismo interviene como actor protagonista.

Elegido esta misma semana por la Academia de Cine como el filme que representará a España en la carrera por los Óscar y que podría ser nominada en la categoría de 'mejor película internacional', son muchas las voces que creen que también podría optar a la estatuilla en otras categorías como la de 'mejor canción' precisamente por este tema.

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"Íntima, ligada al deseo, la memoria y aquello que queda sin decir", es como describe Sony Music esta composición, que acompaña una de las secuencias más emotivas de la película, ambientada precisamente bajo la nieve en su tramo final.

"Quería que 'La nieve' naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película", ha explicado el propio Álvaro Lafuente, alias Guitarricadelafuente, en declaraciones recogidas por su discográfica.

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Según cuenta, se inspiró en la última carta de Federico García Lorca y también en su personaje, Sebastián. "Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar y tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción", ha comentado.

La publicación de 'La nieve' pone el broche a un gran año para Guitarricadelafuente, que se llevó dos Premios de la Academia de la Música de España en su última edición por su disco 'Spanish Leather' (2025), además de debutar como actor junto a los Javis por todo lo alto.

Destacado por medios como la revista Rolling Stone como responsable de uno de los mejores álbumes a nivel global del pasado año, su nombre ha quedado ya ubicado en otro estadio de prestigio, como demuestra también haber protagonizado uno de los conciertos 'Tiny Desk' de la emisora pública estadounidense o haber sido elegido por Shakira para actuar dentro de su residencia musical en Madrid.

Está previsto además que el próximo 2 de octubre concluya en el Movistar Arena de Madrid su actual gira, que ha sido un éxito de público y crítica. EFE

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