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El colombiano Sergio Higuita, nuevo fichaje del equipo español Caja Rural para 2027

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Redacción Deportes, 18 sep (EFE).- El ciclista colombiano Sergio Higuita, hasta ahora en las filas del XDS Astana Team, formará parte de la plantilla del equipo español Caja Rural-Seguros RGA durante dos temporadas, hasta el final de 2028, según informó la escuadra en un comunicado.

"He visto a Caja Rural como un equipo muy familiar. Me gusta como proyecto y por eso me convenció unirme al equipo. También hay algo especial, y es que el color del equipo es verde y blanco, igual que la región donde yo vivo, que es Antioquia, en Colombia. Lo voy a llevar como si fuera mi bandera, con todo el corazón", expresó el ciclista en una entrevista con su nuevo equipo.

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Además de sus dos temporadas con el equipo kazajo, Higuita, de 29 años, pasó por las filas del EF Education y el Red Bull -BORA-hansgrohe. En su carrera como profesional, acumula diez victorias, entre las que destacan una etapa en la Vuelta a España de 2019, dos campeonatos nacionales de Colombia en línea y la general de la Volta a Catalunya de 2022.

También ha participado cuatro veces en el Tour de Francia y en la Vuelta a España. Esta temporada, fue segundo en la general del Tour de AlUla, en el mes de enero, top diez en tres etapas en el Tour de Romandía y noveno en la general de la Vuelta a Suiza.

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"Me gusta mucho, cuando estoy bien, ser un corredor agresivo, que ataca de lejos y que no tiene miedo. Tengo mucha experiencia, por lo que creo que puedo transmitir confianza y tranquilidad. Espero aportar esa actitud colombiana, somos alegres. Quiero hacerlo lo mejor posible", añadió Higuita.

"El ciclista sudamericano, uno de los corredores más relevantes de su país durante los últimos años, aportará su experiencia y saber hacer a un conjunto que sigue demostrando su ambición por crecer", apuntó el Caja Rural en su comunicado. EFE

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