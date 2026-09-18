Comienza la operación de traslado de los inmigrantes de las playas al puerto de Ceuta

Ceuta, 18 sep (EFE).- La Policía Nacional ha dado inicio a las 07:15 horas la operación de traslado de los inmigrantes que se encontraban en las playas de Ceuta hacia el campamento habilitado en el puerto de la ciudad, después de que la Audiencia Nacional lo haya autorizado. EFE

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