Zverev, Shelton, Auger Aliassime y Jódar, dirección Bolonia

Guardar

Santiago Aparicio

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- Alguno de los grandes referentes del tenis en la presente temporada, como Alexander Zverev, reciente campeón del Abierto de Estados Unidos, líder de Alemania, o el finalista, Ben Shelton, número uno estadounidense, Felix Auger-Aliassime, con Canadá, o el debutante Rafa Jódar, de España, lustran la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis que este fin de semana definirá el cartel de la Final entre Ocho que se jugará en Bolonia.

PUBLICIDAD

Chile-España, Alemania-Croacia, Gran Bretaña-Ecuador, Austria-Bélgica, República Corea-India, República Checa-Estados Unidos y Canadá-Francia son las siete eliminatorias que se jugarán entre el viernes y el domingo y de donde saldrán los siete vencedores que se unirán a la vigente campeona de la competición, Italia, para la fase final prevista en la ciudad italiana en noviembre.

A lo largo de dos días, con un equipo anfitrión y otro visitante, al mejor de cinco partidos, se definirá cada serie. Los vencedores avanzan a la final entre ocho y los perdedores tendrán que jugar la primera ronda de clasificación de 2027 con los ganadores de las eliminatorias del Grupo Mundial 1 que también se efectuarán este fin de semana.

PUBLICIDAD

Francia y España aspiran a jugar las Finales por séptima vez, es decir, jugar todas las fases finales desde que la competición adquirió este formato en 2019. Estados Unidos, con 32 títulos, Francia y Gran Bretaña con diez, España, con seis, República Checa y Alemania, tres, Croacia, con dos y Canadá, en 2022, son los equipos que en alguna ocasión han sido campeones del torneo.

Chile, rival de España, acumula doce victorias consecutivas como local. Su última derrota fue ante italia en el Grupo Mundial hace quince años. Rafa Jódar es uno de los once jugadores que podrían debutar este fin de semana junto a su compatriota Daniel Mérida, Duncan Chan y Keegan Rice, de Canadá, Manas Dhamne, de India, Neil Oberleitner y Joel Schwaerzler, de Austria, Gauthier Onclin de Bélgica, Tobi Samuel de Gran Bretaña, Learner Tien de Estados Unidos, y Ángel Véliz, de Ecuador.

PUBLICIDAD

El cartel de la fase final de la Copa Davis tendrá por primera vez una nación asiática desde que existe el formato actual. Saldrá del duelo entre Corea del Sur e India.

.

+ CHILE-ESPAÑA. 19 y 20 septiembre en el estadio Nacional, de Santiago, en tierra batida.

(España lidera 2-0)

. Chile Ranking: Nº 14 Mejor resultado: Subcampeón (1976)

Capitán: Nicolás Massú

Equipo: Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios Vera, Matías Soto

. España Ranking: Nº 2 Mejor resultado: Campeón (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019)

Capitán: David Ferrer

Equipo: Rafael Jódar, Daniel Mérida, Jaume Munar, Martín Landaluce, Pedro Martínez

.

+ ALEMANIA-CROACIA 19 y 20 septiembre. OWL Arena, de Halle (Alemania). Pista dura

(Alemania lidera 3-1)

. Alemania Ranking: Nº 3 Mejor resultado: Campeón (1988, 1989, 1993)

Capitán: Michael Kohlmann

Equipo: Alexander Zverev, Yannick Hanfmann, Tim Pütz, Kevin Krawietz

. Croacia Ranking: Nº 15 Mejor resultado: Campeón (2005, 2018)

Capitán: Ivan Dodig Equipo: Marin Cilic, Dino Prizmic, Mate Pavic, Nikola Mektic

.

+ GRAN BRETAÑA-ECUADOR 19 y 20 septiembre. Copper Box Arena, de Londres. Pista dura.

(Empate 1-1)

. Gran Bretaña Ranking: Nº 13 Mejor resultado: Campeón (1903-1906, 1912, 1933-1936, 2015)

Capitán: Leon Smith

Equipo: Cameron Norrie, Arthur Fery, Toby Samuel, Henry Patten, Lloyd Glasspool

. Ecuador Ranking: Nº 23 Mejor resultado: Cuartos de final (1985)

Capitán: Raúl Viver

Equipo: Andrés Andrade, Álvaro Guillén Meza, Ángel Veliz, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo

.

+ AUSTRIA-BÉLGICA 18 y 19 septiembre. Wiener Athletic Club, de Viena. Tierra batida

(Austria lidera 5-0)

. Austria Ranking: Nº 9 Mejor resultado: Semifinalista (1990)

Capitán: Jürgen Melzer

Equipo: Jurij Rodionov, Joel Schwaerzler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler

. Bélgica Ranking: Nº 4 Mejor resultado: Subcampeón (1904, 2015, 2017)

Capitán: Steve Darcis

Equipo: Zizou Bergs, Gauthier Onclin, Kimmer Coppejans, Sander Gille, Joran Vliegen

.

+ COREA DEL SUR-INDIA 18 y 19 septiembre. Parque olímpico, de Seúl. Pista dura

(Corea del sur lidera 6-5)

. Corea del Sur Ranking: Nº 16 Mejor resultado: Octavos de final (1981, 1987, 2008)

Capitán: Chung Jong-Sam Equipo: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Nam Ji-Sung, Hong Seongchan

. India Ranking: Nº 19 Mejor resultado: Subcampeón (1966, 1974, 1987)

Capitán: Rohit Rajpal Equipo: Sumit Nagal, Manas Dhamne, Dhakshineswar Suresh, Yuki Bhambri, Sriram Balaji

.

+ REPÚBLICA CHECA-ESTADOS UNIDOS 18 y 19 septiembre. O2 Arena, de Praga, pista dura

(Estados Unidos lidera 5-2)

. República Checa Ranking: Nº 7 Mejor resultado: Campeón (1912, 1913, 1980)

Capitán: Tomáš Berdych

Equipo: Jiri Lehecka, Jakub Mensík, Vít Kopriva, Patrik Rikl, Adam Pavlasek

. Estados Unidos Ranking: Nº 5 Mejor resultado: 32 títulos de campeón, el más reciente en 2007

Capitán: Bob Bryan

Equipo: Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Ethan Quinn, Christian Harrison

.

+ CANADÁ-FRANCIA Centro Videotron, de Quebec. Pista dura

(Francia lidera 3-0)

. Canadá Ranking: Nº 12 Mejor resultado: Campeón (2022)

Capitán: Frank Dancevic

Equipo: Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Duncan Chan

. Francia Ranking: Nº 6 Mejor resultado: Campeón (1927-1932, 1991, 1996, 2001, 2017)

Capitán: Paul-Henri Mathieu

Equipo: Arthur Rinderknech, Luca Van Assche, Quentin Halys, Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert. EFE