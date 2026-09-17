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Vivas pide al Gobierno que deje de atacarlo y que se centre en solucionar el problema

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Ceuta, 17 sep (EFE).- Juan Jesús Vivas ha señalado este jueves que el Gobierno debería dejar de "estar centrado" en atacarlo como "modesto alcalde o presidente" de Ceuta, y poner "todas sus capacidades, sus energías, incluidas las políticas", para tratar de solucionar la grave crisis que padece la ciudad autónoma.

"Que se metan conmigo todo lo que quieran, a mí esto me importa mucho menos que se empleen a fondo para conseguir el objetivo" de devolver a Ceuta a la normalidad", ha dicho Vivas en una entrevista en Antena 3 preguntado por las palabras de Pedro Sánchez, en las que pidió preguntar al presidente ceutí por la situación de los menores sin tutelar en la ciudad autónoma.

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"Me parece una salida de tono, por llamarlo de alguna manera. Siendo el presidente debe saber que la competencia para identificar a las personas, sean adultos o menores, corresponde al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno", le ha replicado Vivas, quien ha aclarado que, solo una vez determinado que se trata de menores, estos se ponen bajo la tutela de la ciudad autónoma.

Respecto a su citación como testigo por parte de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa abierta tras la entrada irregular de decenas de miles de personas el pasado mes de julio, ha recordado que fue la propia ciudad autónoma la que se presentó como acusación particular y que esta comparecencia responde a esa iniciativa.

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"Nosotros somos los primeros interesados en que todos los ceutíes y españoles conozcan la verdad de lo ocurrido, quién está de esta agresión a la integridad territorial de nuestro país", ha recalcado el presidente de la ciudad autónoma, que ha expresado su "absoluta confianza" en la justicia.

Vivas ha avanzado que dará "cuenta puntual" y aportará a la causa toda la información de la que disponen, como la serie de llamadas que hicieron los días previos a la entrada masiva para alertar de una situación que era "muy preocupante", en las que pidieron además la declaración de emergencia, un mando único y el fortalecimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

También ha criticado que el Gobierno todavía no haya sido capaz de cuantificar con exactitud las personas que permanecen en Ceuta, no solo los menores, y que hasta el momento no haya retornado por el procedimiento establecido a "ninguno" de los migrantes que entraron a la ciudad los días 30 y 31 de julio.

Según Vivas, es "legítimo" que una ciudad de 84.000 habitantes y de 20 kilómetros cuadrados como Ceuta "necesite, demande y aspire a la vuelta a la normalidad" tras una entrada "masiva, ilegal e irregular" de la que podrían quedar en la ciudad más de 10.000 personas. EFE

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