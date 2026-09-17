Espana agencias

Tras los fuegos, las lluvias otoñales amenazan los suelos quemados y la calidad del agua

Guardar

Madrid, 17 sep (EFE).- "Lo peor que le puede pasar al suelo" es la secuencia incendio forestal y lluvia torrencial de otoño, ha alertado en una entrevista con EFE Xavier Úbeda, catedrático de Geografía de la Universidad de Barcelona (UB), ante el riesgo de que las fuertes tormentas previstas hoy en el Mediterráneo arrastren cenizas y la capa fértil del suelo, deteriorando ríos, acuíferos y embalses.

Además de por las lluvias torrenciales, esta advertencia cobra relevancia tras un verano especialmente grave, en el que los incendios han arrasado numerosas zonas de España dejando extensas superficies sin la cubierta vegetal, que protegía el suelo frente al impacto de las lluvias.

PUBLICIDAD

Úbeda, del Grupo de Investigación Ambiental Mediterránea, especializado en las consecuencias de los incendios sobre aguas y suelos, ha explicado que tras el paso de las llamas, la desaparición de la cubierta vegetal deja el terreno sin protección frente al impacto de las lluvias, que pueden caer con gran intensidad: "El suelo está desprotegido y, sobre todo en el Mediterráneo, es el momento de más erosión".

España -ha añadido- cuenta con la ventaja de que la vegetación mediterránea suele recuperarse con rapidez, pero también presenta un factor que incrementa su vulnerabilidad: "La abundancia de terrenos montañosos y las pendientes y, cuanta más pendiente hay, más gravedad y más rápido es el proceso de erosión".

PUBLICIDAD

Además de perderse la capa superficial del terreno, las fuertes lluvias pueden llevarse los bancos de semillas que permanecen en el suelo y dificultar así su recuperación; no obstante, Úbeda ha precisado que la lluvia no siempre resulta perjudicial: si cae de forma suave, el terreno puede absorberla y aprovecharla para iniciar la regeneración.

"Lo mejor sería que ahora lloviese de una manera bastante tranquila", ha indicado para precisar que el peligro aparece cuando las precipitaciones torrenciales, como las de las últimas horas, alcanzan un suelo todavía desnudo y arrastran todo lo que encuentran a su paso antes de que resurja la vegetación.

Úbeda ha explicado que las cenizas pueden resultar beneficiosas o perjudiciales, dependiendo de si permanecen en el terreno o son arrastradas por el agua: si se quedan en la zona donde se ha quemado, "son buenas, son nutrientes para las plantas que pueden salir", sin embargo, si no han tenido tiempo de incorporarse al terreno y continúan en la superficie, con las lluvias se van.

En ese caso, el ecosistema pierde los nutrientes necesarios para recuperarse y las cenizas pueden alcanzar ríos, acuíferos, embalses o zonas costeras, afectando a la calidad del agua, ha precisado el investigador para poner el ejemplo de Galicia, donde las fuertes pendientes facilitan que los materiales procedentes de los incendios lleguen hasta las rías afectando al marisco.

Las lluvias intensas también pueden transportar tierra, ramas y troncos quemados hasta arroyos y canales, bloquear el paso del agua y colmatar cauces colapsando y taponando canales y puentes por todo lo que llega de las vertientes.

Esta acumulación puede originar una retención repentina y, si el obstáculo cede, generar una ola de inundación. En terrenos muy frágiles y con grandes desniveles también pueden producirse deslizamientos si "toda la masa del suelo se comporta como un fluido", creando una situación de peligrosidad cuando existen pueblos o urbanizaciones aguas abajo.

Para reducir estos riesgos, Úbeda considera imprescindible inspeccionar cuanto antes las áreas incendiadas y elaborar mapas de riesgo post-incendio que identifiquen las pendientes más inestables, los cauces susceptibles de quedar bloqueados y las poblaciones expuestas.

"Hay que ir al campo, patearse el terreno y ver qué hay aguas abajo, si hay una población, si hay un canal y si ese canal está limpio o está sucio", ha destacado. También ha recomendado consultar los antecedentes del lugar porque "tener el conocimiento histórico del territorio y saber qué ha ocurrido anteriormente es muy importante".

Entre las medidas de urgencia para aplicar a un terreno quemado figura el acolchado con paja, empleado especialmente en Galicia, que amortigua el impacto directo de las gotas y ayuda a sujetar el suelo. Sin embargo, ha advertido de que estas intervenciones deben ser "muy quirúrgicas" y limitarse a puntos concretos donde exista un riesgo comprobado.

"No se puede actuar en toda la superficie de un incendio enorme", ha asegurado. Cortar árboles muy dañados y depositarlos sobre el suelo puede resultar útil en determinados lugares, pero en pendientes pronunciadas esos mismos troncos podrían ser arrastrados y terminar bloqueando un cauce.

A largo plazo, Úbeda insiste en prevenir incendios de gran intensidad mediante una gestión forestal continuada, ayudas rápidas y políticas estables, especialmente para los pequeños ayuntamientos que carecen de recursos: "Esto no se soluciona de un año para otro. Hay que invertir en gestión y mantener las políticas en el tiempo", ha concluido. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La historia que convirtió al 17 de septiembre en el Día de Melilla: pactos secretos, muros de madera y ataques nocturnos

La ocupación se produce en el 1497. La Corona castellana buscaba ampliar su influencia al otro lado del Estrecho y asegurar puertos y posiciones defensivas en el litoral del norte de África

La historia que convirtió al 17 de septiembre en el Día de Melilla: pactos secretos, muros de madera y ataques nocturnos

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: suspenden las clases de varios centros en Almería, Valencia y Murcia

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: suspenden las clases de varios centros en Almería, Valencia y Murcia

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania: un templo budista ofrece casa, dos comidas al día y “terapias holísticas” a cambio de trabajar en el huerto sin salario

La oferta exige una dedicación semanal de 16 horas y un nivel intermedio de inglés

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania: un templo budista ofrece casa, dos comidas al día y “terapias holísticas” a cambio de trabajar en el huerto sin salario

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reivindica la alianza con la UE ante el Parlamento Europeo: “Los valores no se defienden solos”

Su intervención llega un día después de que la presidenta Von der Leyen anunciase la posibilidad de que Canadá se convierta en “el primer miembro asociado de la UE” y parte de un nuevo Consejo de Seguridad Europeo

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reivindica la alianza con la UE ante el Parlamento Europeo: “Los valores no se defienden solos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La historia que convirtió al 17 de septiembre en el Día de Melilla: pactos secretos, muros de madera y ataques nocturnos

La historia que convirtió al 17 de septiembre en el Día de Melilla: pactos secretos, muros de madera y ataques nocturnos

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reivindica la alianza con la UE ante el Parlamento Europeo: “Los valores no se defienden solos”

Dos militares evacuados al hospital Gómez Ulla en Madrid tras sufrir agresiones durante su despliegue en Ceuta

La justicia avala el despido de un trabajador de Adif que suspendió por un punto el examen de seguridad ferroviaria, pese a que una de las preguntas no figuraba en los manuales

La DGT cambiará la normativa para adelantar ciclistas el 1 de octubre: hasta 200 euros de multa

ECONOMÍA

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania: un templo budista ofrece casa, dos comidas al día y “terapias holísticas” a cambio de trabajar en el huerto sin salario

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania: un templo budista ofrece casa, dos comidas al día y “terapias holísticas” a cambio de trabajar en el huerto sin salario

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

Los españoles guardan el dinero ‘bajo el colchón’ y les sale caro: seis de cada diez no invierten por miedo a pesar de tener ahorros

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí