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Primera lista de España con dos estrellas y retoques obligados

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Óscar Maya Belchí

Madrid, 17 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, dará a conocer este viernes 18 de septiembre la primera lista de convocados tras el Mundial, la primera con dos estrellas en la camiseta, que comenzará a lucir en cuatro partidos exigentes de la Liga de Naciones con retoques obligados por lesión y por el adiós de Marcos Llorente.

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El lateral derecho anunció su retirada de la selección española semanas después de ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Consiguió lo máximo y dio un paso al lado que, eso sí, aseguró tener meditado de antes.

Su ausencia, incluida la duda de Pedro Porro, ausente por lesión en los dos últimos partidos del Tottenham, deja a Luis de la Fuente con la necesidad de repensar la posición de lateral derecho.

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Iván Fresneda, tras un buen arranque con el Sporting de Portugal y la posibilidad de colocar en dicha posición a dos jugadores que fueron al Mundial como centrales -Marc Pubill y Eric García- abren la vía del central a Dean Huijsen.

El defensa del Real Madrid arrancó la temporada con Jose Mourinho al frente haciendo borrón y cuenta nueva de un tramo final de la anterior que le dejó sin ir al Mundial, su gran objetivo. Un palo para un futbolista que, aun así, cuenta con total confianza de Luis de la Fuente.

En el resto de los integrantes de la defensa no se esperan sorpresas: Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

En portería, el seleccionador apuntaba a repetir sus tres guardametas de confianza, con, de nuevo, la duda de quién asumirá el rol de titular; siempre con Unai Simón partiendo con más opciones, a pesar del buen inicio de temporada de David Raya en el Arsenal. Sin embargo, las molestias de Joan García en el último partido del FC Barcelona, ante el Racing de Santander, abren la incógnita a un día de oficializar la convocatoria.

Para el centro del campo, Luis de la Fuente podrá contar con un futbolista que causó baja por lesión en el Mundial. De lo contrario, era un fijo: Fermín López. Cuatro goles y dos asistencias para el jugador del Barcelona en su inicio de temporada. Su compañero Gavi, con poco protagonismo hasta el momento, le dejaría su sitio.

Y en ataque, el gran cambio en la lista apunta al rol de segundo delantero centro de la convocatoria. El que tuvo Borja Iglesias durante el Mundial. El delantero del Celta de Vigo arrancó la temporada lesionado y sólo ha podido disputar 34 minutos en dos de los últimos tres partidos de su club. Mientras, Sergio Camello y Roberto Fernández han arrancado la campaña en plena forma, sumando seis tantos cada uno.

Los delanteros del Rayo Vallecano y del Espanyol, respectivamente, se disputan un sitio para arrancar una nueva edición de la Liga de Naciones, con partidos de máxima exigencia. España visitará a Inglaterra, recibirá a Croacia y República Checa y visitará a Croacia, en un parón que estrena formato, con cuatro partidos, el doble de lo habitual en los últimos años y que Luis de la Fuente encara con una gran noticia.

El seleccionador, a falta de oficialidad, renovará su contrato hasta, al menos 2030, cuando España albergue el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Así lo confirmó recientemente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

El artífice desde el banquillo de la segunda estrella para España cambia su estatus y este viernes su primera lista de convocados tras el Mundial. EFE

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