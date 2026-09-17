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Finalizada la alerta de nivel amarillo en cinco zonas de la provincia de Valencia

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Madrid, 17 sep (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada este jueves de madrugada la alerta de nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI) en las zonas de cuenca del Magro, los barrancos de la Albufera, Alto Turia, barranco del Poyo-Saleta y zona de Carraixet-Calderona.

El 112 de la Comunidad Valenciana ha comunicado que también se ha dado por finalizada la situación cero de alerta hidrológica de nivel naranja en la cuenca del Alto Turia.

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Las fuertes precipitaciones que han caído sobre la provincia de Valencia han obligado a cortar carreteras, se han provocado numerosas incidencias, además de la suspensión de las clases en algunos municipios.

En la ciudad de Valencia, además, se han cerrado el aeropuerto y el metro, así como se ha suspendido el partido de La Liga que enfrentaba al Levante y al Athletic Club de Bilbao. EFE

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