El Sevilla-Barcelona se hace centenario

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Sevilla, 17 sep (EFE).- El Sevilla, que recibe al Barcelona en la séptima jornada liguera, ha disputado 99 partidos oficiales en la capital andaluza frente al conjunto azulgrana, con un balance de 39 victorias, incluido el precedente de la pasada temporada, 25 empates y 35 derrotas, con lo que el del sábado en el Sánchez-Pizjuán será el número cien.

Estos duelos se remontan más de un siglo atrás, a la primavera de 1919, cuando un solitario gol de Vicente Piera en el ya desaparecido estadio Reina Victoria dio al Barcelona el pase a las semifinales de Copa a costa del Sevilla.

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Las estadísticas oficiales, no incluidas en este centenario que se cumplirá el sábado en Sevilla, también recogen otros tres enfrentamientos ganados por el Barcelona en el que el conjunto andaluz ejerció como local por motivos protocolarios, aunque se disputaron en campo neutral.

Entre ellos el primer partido oficial entre ambos: la semifinal de la Copa disputada en el estadio O'Donnell de Madrid en 1919, resuelta con un triplete del delantero filipino Paulino Alcántara.

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Además, el Barcelona también venció en la final de la Copa del Rey 2018 en el Metropolitano de Madrid (0-5, con dos goles de Luis Suárez y uno de Messi, Coutinho e Iniesta) y en la Supercopa de ese mismo año en Tánger (Marruecos), cuando Piqué y Dembelé remontaron el tanto inicial de Sarabia (1-2).

La serie alcanzó el número 99 hace poco menos de un año, el 5 de octubre pasado, cuando el equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda venció al adiestrado por el alemán Hansi Flick por 4-1, con tantos anotados por Alexis Sánchez, Isaac, Carmona, Akor Adams y el visitante Rashford.

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Antes de esa sorprendente goleada, los sevillistas estuvieron un decenio tropezando en casa contra el Barca en Liga, periodo en el cual sólo sumaron dos victorias, ambas inútiles, en la ida de sendas eliminatorias de Copa en las que remontaron los culés: 2-0 en los cuartos de 2015 (6-1 en el Camp Nou) y de nuevo 2-0 en la semifinal de 2021 (3-0 en la vuelta).

La última victoria del Barcelona en el Sánchez-Pizjuán fue en la campaña 24/25, ya con Flick en el banquillo, cuando logró un rotundo 1-4 con goles del local Vargas y tantos barcelonistas Fermín, Lewandowski, Raphinha y Eric García. EFE

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