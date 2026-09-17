Aemet: Lo más adverso del episodio de lluvias torrenciales persistirá aún hasta la tarde

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Madrid, 17 sep (EFE).- Lo más adverso del episodio de lluvias torrenciales, que ha afectado durante las últimas horas al este peninsular, se alargará hasta el mediodía o la tarde de este jueves, sobre todo en Murcia, Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse nuevos chubascos de intensidad torrencial.

"No es descartable que en estas próximas horas pueda repetirse algún chubasco de intensidad torrencial" en la ciudad de Cartagena y Mazarrón, ha advertido en declaraciones a EFE, Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

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El aviso rojo -peligro extraordinario- permanece activo en el Campo de Cartagena y Mazarrón, después de que se hayan observado lluvias torrenciales en la ciudad de Cartagena, con acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora.

Durante las próximas horas, la situación será también especialmente "complicada" en Ibiza y Formentera, donde la lluvia podría alcanzar intensidad torrencial y estar acompañada de granizo y rachas fuertes de viento durante todo el día.

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En el resto del archipiélago balear están activados avisos amarillos y las previsiones apuntan a que las precipitaciones pierdan intensidad durante la tarde y la noche.

Aunque con el paso de las horas, las lluvias tenderán a remitir, Del Campo ha pedido "mantener la vigilancia porque las tormentas pueden desplazarse más lentamente de lo previsto y descargar mucha precipitación en poco tiempo".

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"Puede haber chubascos, pero ya no de una intensidad tan fuerte como los que hemos visto en las últimas horas", ha señalado, con la excepción de Ibiza, donde todavía podrían producirse tormentas muy intensas durante la tarde.

Las lluvias torrenciales de las últimas horas en el sureste peninsular han causado la muerte de un hombre que quedó atrapado cuando atravesaba una riera en Olivella (Barcelona) y han provocado inundaciones, desalojos, cortes de carreteras y numerosas incidencias en el transporte, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

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Hasta primera hora de la tarde, también podrán registrarse chubascos muy fuertes y acumulaciones importantes de agua en la provincia de Albacete, el resto de la Región de Murcia, el Levante almeriense y zonas litorales de Valencia y Alicante.

A partir de mañana, aún podrá registrarse algún chubasco en Almería, Baleares y zonas costeras del Mediterráneo, aunque, según Del Campo, será una situación que no tendrá "nada que ver con lo de estos días".

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Para el fin de semana regresará el tiempo estable, con temperaturas en ascenso y un ambiente cálido para la época. Después de esta interrupción un poco más otoñal y con lluvias muy fuertes, volvemos otra vez a temperaturas de verano, ha resumido el portavoz de la Aemet. EFE