Viti Rozada, operado con éxito de la rodilla izquierda

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Las Palmas de Gran Canaria, 16 sep (EFE).- El jugador de la UD Las Palmas Viti Rozada ha sido operado con éxito de la rodilla izquierda, según informó el club isleño de LaLiga Hypermotion.

El futbolista asturiano fue sometido este miércoles a una intervención quirúrgica por la lesión de menisco que se produjo el pasado mes de mayo y, aunque la entidad grancanaria no se ha pronunciado sobre el tiempo que permanecerá de baja, se podría perder toda la primera vuelta.

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Viti, titular la pasada temporada en el lateral derecho, se perdió el tramo final liguero y en el presente campeonato no ha debutado, hasta que se ha decidido que pasara por quirófano para resolver su problema de menisco. EFE

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