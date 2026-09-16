Vila (ANC) ante el juicio a policías por lesionar a Roger Español: "La violencia del Estado sigue viva"

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El presidente de la ANC, Josep Vila, ha asegurado este miércoles que "la violencia del Estado sigue viva", antes del inicio del juicio a los 4 policías nacionales acusados de lesionar a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma el 1 de octubre de 2017.

"La causa que hoy lleva a Roger Español y a todos a denunciar esta violencia del Estado sigue viva. La lucha del pueblo catalán sigue viva y nos defenderemos y daremos pasos adelante con él y con todos los represaliados y las víctimas del 1-O", ha subrayado en declaraciones a los medios.

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Tras recordar que ejercen de acusación popular junto con Òmnium Cultural e Irídia, ha lamentado que sólo haya llegado a juicio el caso de Roger Español pese a que el 1-O "miles de policías ejercieron la violencia contra un pueblo pacífico que se acercaba a las urnas".

"Esto no es justicia. Esto, en estos momentos, se puede decir clarísimamente que es impunidad. La impunidad de la violencia ejercida contra un pueblo", ha añadido.

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Todo ello, según Vila, evidencia "la poca democracia y justicia" que considera que hay en España.