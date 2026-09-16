Suspendido el juicio al exedil de Cultura de Almería por conducir ebrio para llamar a nuevos testigos

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La juez de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha acordado este miércoles la suspensión del juicio rápido contra el exconcejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería Diego Cruz, acusado de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol la madrugada del 24 de agosto, después de que su defensa solicitara la comparecencia de nuevos testigos que no fueron llamados durante la instrucción.

El abogado Emilio Lucas, que representa al exedil y cantante, ha pedido en el marco de cuestiones previas que se llame al vigilante de seguridad que estaba en la garita del control de acceso de vehículos de la zona de conciertos del recinto ferial como medio para determinar dónde se encontraba el turismo que conducía Cruz en el momento de los hechos.

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Si bien la Fiscalía, que pide nueve meses de multa a razón de una cuota diaria de 12 euros así como la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años y seis meses, ha considerado que existían medios de prueba para clarificar este extremo a través de los agentes de la Policía Nacional llamados a testificar, no se ha opuesto a la petición de la defensa.

La juez ha advertido que tanto la declaración de este testigo así como de otros debía haberse propuesto durante la instrucción de diligencias urgentes, si bien "en ningún momento se hizo constar" que las pruebas pedidas por la Fiscalía "no era suficientes" de cara al juicio.

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Al respecto, el abogado de Cruz ha manifestado que la petición de este testigo no pudo definirse en una fase anterior antes de llegar a la vista oral porque aún no se había podido identificar al trabajador que presenció los hechos. Asimismo, ha solicitado que se cite a una asesora del Ayuntamiento de Almería.

NULIDAD DE PRUEBAS

De otro lado, la defensa del exconcejal ha solicitado también la nulidad de las pruebas de alcoholemia efectuadas al concejal, que arrojaron 0,70 y 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, al entender que se efectuaron sin informar a Cruz de que había sido "detenido" una vez que se le trasladó a dependencias policiales.

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El letrado ha incidido en que no hay "ningún acta" sobre el arresto de Cruz hasta las 1,58 horas, momento en el que ya se había sometido en dos ocasiones a las pruebas de alcohol una vez que la Policía Nacional lo presentó ante los agentes municipales, lo que a su parecer invalidaría dichas pruebas.

Sobre esta cuestión, la Fiscalía ha mostrado su oposición y ha defendido el "correcto seguimiento" en la lectura de derechos e información que los agentes realizaron ante Cruz, toda vez que la juez ha señalado que en el atestado consta la lectura de derechos realizada.

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No obstante, ha considerado resolver dicha causa de nulidad una vez que se celebre el juicio y se haya escuchado a los agentes, que tendrán que comparece como testigos de lo ocurrido sin que, por el momento, se den suficientes motivos para archivar el procedimiento y absolver al exedil.

DIMISIÓN

El exconcejal presentó su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Almería a la mañana siguiente de que se sucedieran los hechos, ante los que reconoció haber cometido un "error", por lo que pidió "perdón de forma sincera a todos los almerienses" así como a sus compañeros y sus familiares a través de un mensaje en redes

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Los hechos tuvieron lugar sobre la 1,00 de la madrugada del 24 de agosto, cuando el exconcejal conducía un deportivo por el recinto ferial, en concreto, por la salida trasera del recinto de conciertos que da al club náutico, donde fue parado por agentes policiales.

Según el atestado que sirve de base para la acusación, los agentes identificaron a Cruz con signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Así, sometieron al exedil a las pruebas de alcoholemia a través de dos tomas que arrojaron 0,70 y 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, sin que el acusado deseara someterse a pruebas de contraste mediante extracción sanguínea.

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Cruz abandonó el cargo y su acta de concejal, lo que ha dado lugar a una nueva reconfiguración del equipo de gobierno (PP) con la entrada de Sandro Soler, que ha asumido el área de Turismo mientras que Joaquín Pérez de la Blanca ha pasado a llevar Cultura.