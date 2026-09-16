Sánchez elogia el mensaje de la UE al limitar el acceso de menores a las redes sociales

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Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que la decisión de la Comisión Europea de fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales manda a los "tecnoligarcas" el mensaje de que la infancia se protege por las democracias y no se destruye con algoritmos ni intereses económicos.

Sánchez se ha referido de esta forma este miércoles en la red social X al anuncio hecho este miércoles por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de que la futura ley de infancia de la UE prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.

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El jefe del Ejecutivo recuerda que fueron España y Francia quienes hace un año propusieron establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales.

Subraya que muchos acogieron con incredulidad esa propuesta y que otros se opusieron, pero fue sumando partidarios y, finalmente, la Comisión ha puesto sobre la mesa una regulación comunitaria con límites de acceso y seguridad por diseño.

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"El mensaje que le mandamos a los tecnoligarcas es claro: la infancia no se destruye con algoritmos ni intereses económicos. La infancia -apostilla- se protege con nuestras democracias". EFE