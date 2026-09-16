Espana agencias

Raphinha: "Estoy cómodo como nueve marcando goles"

Guardar

Barcelona, 16 sep (EFE).- El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la victoria de este miércoles contra el Racing de Santander (7-2) en LaLiga EA Sports, ha asegurado que está "cómodo como nueve marcando goles" y no se plantea regresar al extremo.

"Estoy contento por goles y victoria, que es lo más importante. Tenemos que seguir mejorando individualmente y como equipo. Se nota el hambre de los jugadores de querer siempre más, de buscar más goles y ocasiones. Se nota en el campo como somos muy compañeros los unos de los otros", ha afirmado el brasileño en declaraciones a 'DAZN'.

PUBLICIDAD

Raphinha ha elogiado a su entrenador, Hansi Flick: "Es el técnico que me cambio la mentalidad dentro del club y lo que pensaba de mí mismo. Estoy muy agradecido".

Por último, ha explicado la decisión de cederle el segundo de los tres penaltis de la noche a Lamine Yamal, que falló, mientras él mismo marcó los otros dos.

PUBLICIDAD

"Lamine lo necesitaba. Ha fallado y no pasa nada, todos podemos fallar. Siempre que pueda intentaré ayudarle a él y a los demás delanteros. Más que nadie sé que el delantero necesita el gol", ha comentado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta máxima en Valencia por fuertes lluvias: La Generalitat envía un Es-Alert por el riesgo de inundaciones y activa la preemergencia en los barrancos

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana

Alerta máxima en Valencia por fuertes lluvias: La Generalitat envía un Es-Alert por el riesgo de inundaciones y activa la preemergencia en los barrancos

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El delantero francés niega que su decisión implicara un rechazo a los habitantes de la ciudad autónoma

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

Una mujer será juzgada por estafar 94.300 euros a familiares y amigos con falsos cánceres

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

ECONOMÍA

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

DEPORTES

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España