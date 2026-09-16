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Rafa Nadal regresará a las pistas en el décimo aniversario de su academia

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Palma, 16 sep (EFE).- El extenista español Rafa Nadal regresará a las pistas el sábado 3 de octubre en una serie de partidos de exhibición con motivo del décimo aniversario de la Rafa Nadal Academy, ubicada en su ciudad natal, Manacor (Mallorca).

El ganador de 22 títulos de Grand Slam compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañaron a lo largo de su carrera en una cita especialmente emotiva, ya que el manacorí volverá a jugar ante el público por primera vez desde su retirada del tenis profesional, en noviembre de 2024.

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El 'Rafa Nadal Academy Slam' dará el pistoletazo de salida a las celebraciones del décimo aniversario del centro deportivo, una ocasión para hacer balance de un proyecto nacido en Manacor en 2016 y construido sobre la metodología, la experiencia y los valores que han marcado la trayectoria del deportista mallorquín.

En los próximos días se anunciarán los jugadores participantes y los detalles para conseguir las entradas, que serán limitadas debido al aforo de la pista central de la Academia, y podrá seguirse en directo en la plataforma Movistar Plus, que cubrirá el evento para que los aficionados no se pierdan el regreso de Rafa Nadal a las pistas. EFE

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