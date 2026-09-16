Prisión para los cinco arrestados que chocaron contra una patrullera de la Guardia Civil en Adra (Almería)

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Un juez ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco arrestados --uno aún hospitalizado-- que el pasado domingo colisionaron con una patrullera de la Guardia Civil frente a las costas de Adra (Almería) cuando trataban de huir en una embarcación semirrígida equipada con cuatro motores fueraborda y 500 litros de combustible a bordo.

El instructor de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja investiga a los detenidos por delitos de piratería, atentado contra agentes de la autoridad, desobediencia y suministro irregular de combustibles líquidos, lo que se conoce en la práctica como 'petaqueo', según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

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Si bien en esta fase inicial de las pesquisas no se ha podido determinar aún cuál de los cinco arrestados era el que capitaneaba la embarcación, el juez determina que existen "indicios más que suficientes" de que todos ellos participaron de los hechos investigados, especialmente en la tenencia ilícita de combustible para asistir a otras embarcaciones así como en la huida.

La investigación apunta el papel de los cinco detenidos, quienes sobre las 8,00 horas del pasado 13 de septiembre se encontraban a bordo de una embarcación semirrígida de 13 metros de eslora impulsada por cuatro potentes motores a unas seis millas náuticas de la costa de Adra.

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La nave, valorada en más de 230.000 euros, transportaba unos 500 litros de combustible repartidos en unas 20 garrafas cuando fue sorprenda por la patrullera de la Guardia Civil 'Río Odiel', cuyos agentes dieron el alto a los miembros de la embarcación con señales acústicas y luminosas.

Los investigados habrían hecho caso omiso a dichas señales y a las órdenes de alto para iniciar la huida a toda velocidad a través de una navegación "brusca" y "peligrosa", con la que habrían alcanzado los 50 nudos. Asimismo, habrían comprometido la integridad de los agentes que iban en la patrullera a quienes, según consta en un vídeo, habrían arrojado piedras.

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Durante dichas maniobras, la embarcación de los investigados habría efectuado un "fuerte viraje" a alta velocidad hacia su lado derecho, cruzando la proa de la embarcación oficial para cortar su trayectoria, lo que hizo que se produjera una colisión entre ambas embarcaciones pese a los intentos de la Guardia Civil para evitar el choque. Ambas naves resultaron dañadas y tres de los investigados, heridos.

El instructor apunta que, a la espera de una investigación más exhaustiva, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de piratería ante la embestida que la semirrígida habría producido sobre la patrullera de la Guardia Civil que, a falta de ser tasados, se muestran graves como para inutilizar la embarcación, ya que sufrió una vía de agua de unos siete centímetros de diámetro.

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Del mismo modo, atiende a las características y valor de la embarcación empleada por los presuntos 'petaqueros' para advertir que la misma podría ser considerada de "género prohibido", lo que supondría un delito de contrabando. A ello se une la alta cantidad de combustible que se transportaba así como la huida que emprendieron para tratar de eludir la acción policial.