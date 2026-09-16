Paiporta y Aldaia reviven el temor tras la dana de 2024 al ver caer 60 l/m2 en una hora

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València, 17 sep (EFE).- Paiporta y Aldaia, dos de los pueblos más afectados por las inundaciones de la dana de 2024, han permanecido pendientes en la tarde de este miércoles de las lluvias y la tormenta que han dejado 60 l/m2 en una hora en ambas localidades pero que no han causado incidencias importantes aunque sí ha dejado "miedo en el cuerpo".

En Paiporta, el barranco del Poyo ha recibido bien el agua y después de los momentos de más intensidad, ya se ven las orillas vacías y "en ningún momento ha sido preocupante el nivel del agua" que llevaba, ha asegurado a EFE la vicealcaldesa, Marian Val.

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Al alcantarillado recién estrenado tras la dana le ha costado tragar el agua debido a que se ha registrado mucha lluvia en poco tiempo, en algún bajo ha entrado agua y en algunas calles ha llegado a tapar la acera, pero han sido incidencias puntuales, según Val.

La vicealcaldesa de Paiporta ha destacado que el municipio estaba preparado desde ayer, ha seguido los protocolos y ha avisado a la población: "Aún queda mucho susto en el cuerpo, cuando comienza a llover con esa intensidad entra el miedo. A ese nivel nos queda mucha faena por hacer para que los ciudadanos estén tranquilos y volvamos a considerar estas lluvias como tormentas de otoño".

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En Aldaia, las obras en la zona urbana que aún están en marcha en su fase final han permitido verificar que el agua discurre hacia fuera del municipio ya que la parte funcional para mejorar la escorrentía está concluida, según ha dicho el alcalde, Guillermo Luján.

La cuneta anterior a la zona urbana, en la zona de Bonaire, se ha desbordado y el municipio ha recibido más agua en ese momento pero después se ha moderado y el agua ha discurrido por el barranco de la Saleta.

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Se han producido inundaciones por la intensidad de la lluvia que se han ido administrando de forma correcta, ha señalado Luján, que ha señalado que estas obras en la zona urbana son complementarias a un conjunto de actuaciones previsto.

La vicealcaldesa de Paiporta ha señalado que los municipios y las mancomunidades han ido "muy por delante" de la Generalitat, que ha enviado un Es-Alert a las 22:08 horas cuando el aviso de lluvias comenzaba a las cuatro de la tarde. EFE

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