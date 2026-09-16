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Osasuna, con cuatro bajas, convoca a 23 futbolistas para el Metropolitano

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Pamplona, 16 sep (EFE).- El técnico del Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha convocado a 23 jugadores para medirse este miércoles al Atlético de Madrid (19.00 horas), en el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, pero mantiene cuatro ausencias que apuntan a ausentarse también del encuentro ante el Rayo Vallecano.

Osasuna dio a conocer la convocatoria para su próximo compromiso, en una lista en la que destacan las cuatro bajas del equipo navarro: Valentín Rosier, Jorge Herrando, Aimar Oroz y Moi Gómez.

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A falta de su evolución durante los próximos días, todo apunta a que tampoco llegarán a tiempo para el encuentro del sábado frente al Rayo Vallecano, de la séptima fecha del torneo liguero.

Sergio Herrera, Aitor Fernández y Rafa Fernández son los porteros citados; mientras que Rico, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide, Unai Santos y Rockson completan la defensa.

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En el centro del campo aparecen Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Del Castillo, Mauro y Asier Osambela. Para el ataque, la convocatoria incluye a Raúl, Kike Barja, Budimir, Moro, Dubasin y Asier Bonel. EFE

le/mg/cmm

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