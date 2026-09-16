Muñoz (PP) sobre la polémica con Mbappe y Vinícius por Ceuta: "Dio vergüenza ajena"

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Madrid, 16 sep (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este miércoles que le dio "bastante vergüenza ajena" ver cómo los jugadores del Real Madrid Vinícius Jr, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté cortaron el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas y se las quitaron antes que el resto.

"Yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no", ha afirmado la portavoz en declaraciones a medios en los pasillos del Congreso.

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Como en el resto de encuentros de la sexta jornada de LaLiga, los jugadores del Elche y del Real Madrid salieron al césped la noche del martes con camisetas blancas de LaLiga con el lema 'Todos somos caballas' como muestra de apoyo por parte de los clubes a Ceuta tras la entrada irregular de miles de personas hace un mes desde Marruecos.

Vinícius Jr, Mbappé y Konaté saltaron al terreno de juego del estadio Martínez Valero con las camisetas, pero las lucieron enrolladas hasta casi el pecho de manera que se cortaba el mensaje y se las retiraron antes que el resto.

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Según Muñoz, ellos son quienes "tendrán que explicar" por qué por "no quieren defender a España" jugando en un equipo español y cuando "algunos de ellos incluso tienen la nacionalidad española".

Vinícius Jr, tiene doble nacionalidad, brasileña y española, mientras que Mbappé y Konaté tienen nacionalidad francesa.

Para la portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se deberían unir otros equipos de fútbol en este tipo de iniciativas.

Lo que está ocurriendo en Ceuta, ha agregado, es "inédito" y todos los españoles "deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles".

"Yo creo que es algo normal y que debería ser habitual. Que hay personas que prefieren no hacerlo, pues tendrán que preguntarles a ellos por qué", ha añadido.

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Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha pedido sacar la política del fútbol, respetar la libertad de conciencia y no obligar a nadie porque este tipo de acciones deben ser espontáneas. EFE

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