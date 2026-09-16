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Melilla afea la visita de Elma Saiz y niega que muestre compromiso por falta de hechos

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Melilla, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Melilla ha afeado la visita de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por el Día de Melilla y ha negado que sea una muestra del compromiso del Gobierno con la ciudad, ya que los melillenses necesitan “soluciones, no fotos”.

“El compromiso con Melilla no se demuestra con una visita, se demuestra con hechos y estos han brillado por su ausencia en los 8 años de Gobierno sanchista”, ha afirmado el vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Miguel Marín, en una publicación en la red social X compartida por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.

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Marín ha enumerado la falta de hechos que, a su juicio, suponen un “desastroso balance de Sánchez y el PSOE” en Melilla, entre ellos los relacionados con los transportes con el resto del territorio nacional, como las mejoras en el aeropuerto con un sistema de aproximación que evite cancelaciones por mal tiempo, ampliar la pista y abaratar los billetes en las líneas de Málaga y Madrid, las más demandadas.

En conectividad marítima, el número dos del Gobierno de Melilla ha reclamado la mejora y aumento de frecuencias en la línea marítima con Almería y la recuperación de la inversión de 295 millones para ampliar el puerto, además de otras inversiones como viviendas sociales.

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Por último, ha reivindicado un mayor esfuerzo en sanidad y educación, dos competencias del Estado en Melilla, así como en las ventajas fiscales como la extensión de la bonificación a las cuotas patronales de la Seguridad Social a los contratos temporales.

La Delegación del Gobierno anunció este martes la visita de Saiz para asistir a los actos organizados por el Día de Melilla y sus 529 años como ciudad española, rompiendo una tendencia de años sin autoridades nacionales en esta efeméride, y dijo que era “una muestra de apoyo y respaldo a un acto significativo” para la ciudad y “una muestra más del compromiso del Gobierno de España con Melilla”. EFE

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