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Marcis Steinbergs: "En el UCAM CB creo que encajaré bien porque tengo claro mi rol"

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Murcia, 16 sep (EFE).- El ala pívot letón Marcis Steinbergs mostró este miércoles en su presentación como jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto su convicción de que encajará "muy bien" en el equipo porque tiene claro el rol a desempeñar.

"Doy el paso correcto en mi carrera", dijo, tras haber pasado cinco campañas en Manresa.

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El jugador de Riga, de 25 años cumplidos el 28 de agosto y de 2,07 metros de estatura, viene de promediar durante la última campaña en la Liga Endesa 6,4 puntos con un destacable 35 % de acierto en triples, 2,4 rebotes, 0,7 asistencias, 0,1 tapones y 0,4 recuperaciones para 4,1 créditos de valoración en 20 minutos y 7 segundos por partido en 34 comparecencias con un conjunto, el manresano, que fue el décimo clasificado del campeonato​​​​​​​.

Steinbergs, quien fue el primer fichaje de los universitarios este verano, no ocultó su satisfacción por iniciar una nueva etapa en la capital del Segura. "Estoy muy contento por haber dado el paso adelante en mi carrera y estoy preparado para alcanzar muchos éxitos con esta camiseta. La verdad es que es un cambio muy grande pero en ocasiones es lo que necesita un jugador y mi inicio en la pretemporada está siendo muy bueno y tengo muchas ganas de seguir conectando con mis compañero y ojalá que hagamos una gran campaña", expuso.

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El interior grana destaca por su versatilidad, la cual le hace jugar por dentro y también ser una amenaza por fuera. "Es verdad que en la posición de pívot puedo tener alguna ventaja por ser capaz de tirar desde la larga distancia pero al final se trata de jugar con la máxima energía y hacer lo que me pida el entrenador", declaró al tiempo que remarcó que su objetivo es adaptarse al sistema planteado por Sito Alonso, el entrenador, y dijo que "se va notando la conexión del equipo tanto en defensa como en ataque".

Con respecto al partido ganado este martes por 91-65 frente al MoraBanc Andorra, también de la Liga Endesa, en San Javier, no ocultó que dejó muy buenas sensaciones. "No dejamos que anotaran demasiado y eso creo que es fundamental para poder ganar partidos y es el camino en el que debemos seguir".

Por último, el internacional con Letonia reconoció que en ese engranaje puede "encajar muy bien". "Tengo claro mi rol y sé lo que necesita el entrenador de mí eso no será anotar muchos puntos pero sí dar lo mejor a nivel defensivo y en el rebote a un equipo con muchas ambiciones", manifestó en el acto que tuvo lugar en el concesionario Toyota Labasa, patrocinador del club. EFE

Ij/or/cmm

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