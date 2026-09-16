Espana agencias

La mujer del acusado de matar a su suegro en Burgos sostiene que la intención era hacerle daño a ella

Guardar

La mujer del acusado de asesinar a su suegro ha apuntado este miércoles en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Burgos que la intención inicial del encartado era hacerle "daño" a ella.

La testigo ha explicado que tras dar un ultimátum a su esposo para acudir a una terapia por su adicción a las drogas, el hombre "adaptó el plan inicial" de atacarla y acabó matando a su padre para conseguir las llaves de la vivienda donde residía la mujer junto a la hija de ambos.

PUBLICIDAD

Según ha relatado la hija del fallecido, la conducta extraña de su esposo comenzó tras la pandemia debido a un consumo continuado de cocaína y ha expuesto diferentes comportamientos de tipo machista, episodios psicóticos y amenazas de suicidio por parte del encausado que la llevaron a abandonar el domicilio conyugal, aunque mantuvo el contacto diario para insistirle en que tratara sus adicciones en organizaciones sociales.

Los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2024, cuando el procesado entró en el inmueble empleando las llaves que le había quitado a su suegro tras agredirle y asestarle varias cuchilladas mortales en el antiguo domicilio de la pareja. Tras un forcejeo en el que logró arrebatarle un cuchillo, la mujer ha asegurado que el acusado "sabía lo que hacía perfectamente" y no padecía ninguna enfermedad mental, motivo por el que solicitó protección policial tras descubrir la muerte de su progenitor.

PUBLICIDAD

Asimismo, la testigo ha recordado que recibió una carta enviada por el acusado desde la cárcel que le causó gran temor al considerarla como una amenaza, pese a que en el escrito pedía perdón y justificaba sus actos por el consumo de estupefacientes. También ha destacado el profundo impacto emocional y la situación que vive la familia tras la pérdida de su padre, a quien ha definido como el pilar y apoyo principal de todos ellos.

Finalmente, la mujer ha calificado la actitud de su marido a lo largo de la convivencia como de "manipulación de manual" y una continua anulación personal hacia su figura, rememorando episodios de amenazas verbales ocurridos años atrás.

Durante la sesión de la vista oral de este miércoles han intervenido también varios testigos indirectos y los agentes de la Policía que participaron en la investigación de los hechos

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Nxtplay, la plataforma de negocio que ha creado el portero del Real Madrid junto a Gonzalo Vila, prepara un nuevo proyecto de gestión deportiva y talento en el pádel y aspira a entrar las ligas estadounidenses

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El truco óptico que usan los gimnasios para que te veas mejor: la posición de las luces y los espejos son claves para que el cliente tenga la necesidad de volver

Un optometrista explica cómo las superficies curvas y la iluminación pueden modificar la percepción del cuerpo durante el entrenamiento

El truco óptico que usan los gimnasios para que te veas mejor: la posición de las luces y los espejos son claves para que el cliente tenga la necesidad de volver

La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras una entrevista: “Hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”

El extorero se ha abierto con sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’ y les ha contado cómo conoció a la madre de sus hijos

La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras una entrevista: “Hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La jueza Tardón cita a declarar a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta para esclarecer qué se sabía antes de la entrada masiva de migrantes

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

ECONOMÍA

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

Las herencias de viviendas baten récord: una de cada cuatro cambia de dueño por fallecimiento y la cifra irá a más

Las gasolineras más baratas de España: Sevilla y Valencia lideran los precios más bajos con hasta 4 euros de diferencia por depósito entre provincias

DEPORTES

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Javier Tebas se moja en la carrera por el Balón de Oro y no va ni con Lamine Yamal ni con Mbappé: este es su favorito