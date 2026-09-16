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José Alberto: "Hemos dado demasiadas facilidades en defensa"

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Barcelona, 16 sep (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, ha apuntado a las "demasiadas facilidades defensivas" de su equipo como la clave de la derrota de este miércoles frente al Barcelona (7-2) en LaLiga EA Sports.

"No ha sido nuestro mejor día. Nos ha faltado competir a un poco más de nivel. Sobre todo en defensa hemos dado demasiadas facilidades, la muestra son los tres penaltis cometidos y los dos goles de tiros exteriores", ha resumido el preparador asturiano en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

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José Alberto ha destacado que "a nivel ofensivo en pocos momentos" fueron ellos mismos, aunque generaron "las ocasiones suficientes para marcar algún gol más", si bien ha remarcado que deben "hacer las cosas mejor y ser un equipo más riguroso" para puntuar en un escenario así.

"La sensación que tengo es que cada ve que amenazábamos con recortar el marcador, pisaban el acelerador y se separaban otra vez. Están en un momento de confianza extraordinario que es muy difícil de parar", ha añadido.

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José Alberto ha señalado que tiene "la responsabilidad absoluta" por el rendimiento de su equipo tras introducir ocho cambios en la alineación.

"Creía que el equipo iba a poder competir a mejor nivel, pero no hemos sido capaces. Con tres partidos esta semana, quería acercar a la gente que tiene menos minutos, porque sino es muy difícil poder hacerlo", ha comentado el entrenador, que ha señalado la necesidad de "ser más duros" pese a que "todo el mundo ha dado la cara".

Sobre el hecho de no haber introducido sustituciones al descanso, ha argumentado que "era injusto señalar jugadores" y prefirió "dar continuidad al equipo" que, en su opinión, entró "bastante bien" a la segunda mitad.

"Estamos haciendo la pretemporada con la temporada empezada porque tenemos once jugadores nuevos, pero LaLiga no perdona y tenemos que competir. Lo que tengo claro es que el equipo no va a tener ninguna duda el próximo partido", ha reconocido.

Por último, el técnico ha valorado que el Barça "reventó" a su equipo tras pérdida y en las situaciones de balón parado, y ha añadido que el equipo azulgrana, pese a la competencia que espera del Real Madrid y del Atlético por el título de Liga, está "mostrando todos los partidos que está a un nivel impresionante". EFE

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