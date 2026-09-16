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Interceptados 151 migrantes este miércoles en diez pateras en Mallorca, Cabrera y Pitiusas

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(Actualiza la NA3310 con cuatro nuevas pateras)

Palma/Ibiza, 16 sep (EFE).- Un total de 151 migrantes han sido interceptados a lo largo de este miércoles a bordo de diez pateras que han alcanzado las costas de Baleares: cuatro en Formentera, tres en Mallorca, dos en Ibiza y una en Cabrera.

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Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, el primer grupo, de 18 migrantes de origen magrebí, ha sido interceptado a las 1:10 horas, en línea de costa en Cala Galiota de Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines (Mallorca).

En la operación han participado agentes de la Guardia Civil de Santanyí, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y de la Policía Local de Ses Salines.

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A las 2:05 horas, han sido rescatados 7 migrantes magrebíes en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera, por guardias civiles de Santanyí, la Usecic y Salvamento Marítimo.

Asimismo, a las 4:00 horas han sido interceptadas 12 personas del mismo origen en Es Copinar, en Formentera, donde han intervenido efectivos el instituto armado de la isla y de la Usecic.

La llegada de pateras ha continuado a las 5:35 horas con 20 personas localizadas por Autoridad Portuaria en el dique de Botafoc del puerto de Ibiza.

Una hora más tarde, a las 6:35 horas, el instituto armado ha interceptado a un total de 9 magrebíes llegados en patera en la calle Sa Talaia de Cala Santanyí (Mallorca).

Otro grupo de 6 personas, también del mismo origen, ha sido localizado a las 06:40 horas en la costa en Platja d'en Bossa por la Guardia Civil.

La séptima patera de la jornada se ha registrado en Formentera, con 15 magrebíes encontrados a las 08:00 horas en la zona Es Caló en una actuación de la Guardia Civil y el Servicio Marítimo Provincial del instituto armado.

En cuanto a la octava embarcación, se ha interceptado a las 9:09 horas un total de 19 personas de origen magrebí llegadas en patera en la zona de la Mola de la pitiusa menor.

Horas más tarde, a las 13:30 horas, se ha procedido a la interceptación de 17 migrantes magrebíes en la zona de s'Estufador, en Formentera, de los que se ha hecho cargo la Guardia Civil de la isla y del Servicio Marítimo Provincial.

La décima embarcación ha llegado a las costas de Baleares a las 16:40 horas, cuando Salvamento Marítimo y efectivos de la Guardia Civil de Felanitx y de la Usecic la han rescatado a 10 millas al sureste de Santanyí (Mallorca) con 28 subsaharianos a bordo.

En lo que va de año han llegado al archipiélago 313 pateras con 5.778 inmigrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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