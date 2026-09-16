Identificados por la Policía los autores de la agresión a dos activistas en Oviedo

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Oviedo, 16 sep (EFE).- Los autores de la agresión a dos activistas de izquierda que tuvo lugar la madrugada del pasado viernes en Oviedo han sido identificados por la Policía Nacional, que ya está procediendo a su localización y detención, según ha informado a EFE este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La Brigada Provincial de Información ha sido la encargada de identificar a los autores del ataque, que se produjo durante la primera noche de las fiestas patronales de San Mateo, aunque la Policía no ha revelado más información sobre su número, paradero o identidad.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes en la plaza de la Catedral de Oviedo, donde los agredidos, el exconcejal de Podemos Rubén Rosón y el también exrepresentante de la formación morada Jorge Fernández, colaboraban en una de las casetas instaladas por el colectivo Fiestes Populares.

Según el relato de Rosón y Fernández, los atacantes trataron de arrancar un faldón con la bandera arcoíris de la caseta y a partir de ahí se inició la agresión, que fue grabada en vídeo por los viandantes y por la que ambos fueron trasladados luego al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

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El anuncio de la identificación de los agresores se produce el mismo día que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha publicado un comunicado en el que ha condenado la agresión, tras la polémica generada por su palabras el pasado domingo, en las tildó los hechos de anecdóticos y dijo que no creía que los atacantes "fueran tan mala gente".

Tras el comunicado, Rosón y Fernández han criticado a Canteli por no retractarse de sus primeras palabras y han confirmado que la concentración convocada este sábado 19 de septiembre frente al Ayuntamiento de Oviedo en contra de las declaraciones del alcalde sigue en pie, después de que otra movilización convocada la semana pasada en repulsa a la agresión congregase a cerca de cinco mil personas en la capital asturiana. EFE

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