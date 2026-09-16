Hyrox reembolsará entrada a afectados por escándalo de atleta cubierta de heces en Pekín

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Pekín, 16 sep (EFE).- Hyrox China reembolsará íntegramente el precio de la inscripción a los afectados por el incidente ocurrido el pasado sábado en Pekín, cuando una atleta siguió compitiendo pese a una fuerte incontinencia intestinal y dejó restos de heces en el recorrido y el equipamiento compartido, según anunció este miércoles la organización.

Según un correo enviado a los participantes y recogido hoy por el diario The Paper, recibirán la devolución quienes comenzaron su prueba antes de las 14.40 hora local (06.40 GMT) pero todavía no la habían terminado a esa hora, así como todos los deportistas que tomaron la salida entre las 14.40 y las 20.40 (12.40 GMT).

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Ese horario coincide con el de la participación de la atleta australiana que causó el incidente y se extiende hasta el final de la jornada del sábado, penúltimo día del evento.

La decisión llega después de que numerosos participantes reclamaran públicamente el reembolso de la inscripción, de unos 150 dólares, al considerar que habían sido expuestos a un riesgo sanitario durante la competición.

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La polémica comenzó durante la prueba individual femenina de élite del Hyrox de Pekín, cuando Joanna Wietrzyk, actual campeona mundial de su categoría, sufrió una fuerte incontinencia antes de completar la mitad del recorrido, pero continuó hasta el final y logró el primer puesto.

Una participante relató posteriormente a EFE que la atleta fue dejando restos de heces en la pista y en máquinas, alfombras y otros equipos compartidos y que la limpieza no se llevó a cabo inmediatamente, lo que provocó que algunas personas se manchasen e incluso resbalasen.

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Hyrox reconoció posteriormente que su reglamento internacional no contempla sanciones claras para este tipo de situaciones y anunció que incorporará normas sobre la interrupción de las pruebas, la intervención durante la competición y la adjudicación de resultados en casos de problemas físicos extremos o riesgos para la salud pública.

La compañía alemana, fundada en 2017, organiza competiciones que combinan ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios de fuerza en más de una veintena de países. EFE

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