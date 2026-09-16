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El Museo Thyssen se amplía con 350 obras donadas o prestadas por Francesca Thyssen

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Madrid, 16 sep (EFE).- El Museo Thyssen Bornemisza se amplía con 350 obras de arte contemporáneo donadas o prestadas por la Fundación TBA21 de Francesca Thyssen, y se mostrarán en el Palacio de Hielo, un edificio cedido por el Ministerio de Hacienda en el centro de Madrid.

Así lo han anunciado los ministros de Hacienda, Arcadi España, y Cultura, Ernest Urtasun, en un acto conjunto en el que este último ha celebrado este “primer paso de gigante en la construcción de un museo más grande y más abierto y que será referente en el mundo”.

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Por el acuerdo alcanzado, la Fundación TBA21 dona a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza 186 obras por valor de 15 millones de euros y plantea un préstamo gratuito a largo plazo de 179 obras más.

La sede de la ampliación del museo, que se ubicará en el antiguo Palacio de Hielo y del Automóvil, es un edificio de casi 20.000 metros cuadrados y con un jardín de 1.500 metros cuadrados cuya restauración y adecuación será financiada por Hacienda con un presupuesto estimado en 70 millones de euros. EFE

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