El Elche firma el peor arranque como local en su historia en Primera

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Elche (Alicante), 16 sep (EFE).- El Elche, que este martes cayó derrotado in extremis ante el Real Madrid por 2-3, ha firmado el peor arranque de su historia en Primera División al perder sus tres primeros partidos de Liga en el Martínez Valero.

El conjunto ilicitano, que cumple su vigésima sexta temporada en la máxima categoría, nunca antes se había quedado sin puntuar en sus tres primeros encuentros disputados tanto en el desaparecido estadio de Altabix como en el actual Martínez Valero.

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A la derrota de este martes ante el Real Madrid (2-3), el Elche suma las encajadas en el Martínez Valero ante el Barcelona (0-5) y la Real Sociedad (2-3).

Ni siquiera en las temporadas en las que el Elche descendió, el equipo se quedó sin puntuar en sus tres primeros partidos ante su afición.

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En el presente siglo, que el Elche tarde varios partidos en ganar en casa ha sido habitual, pero al menos siempre logró rescatar algún punto.

En la anterior etapa en Primera, en el curso 2022-2023, en la que el equipo acabó descendiendo como colista, el Elche empató su primer partido en el Martínez Valero, aunque cayó en los dos siguientes.

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La mala dinámica en casa se confirma con el dato de que el Elche -actualmente dirigido por el argentino Martín Anselmi- ya ha sufrido, con sólo seis jornadas disputadas del campeonato, más derrotas en el Martínez Valero de las que sufrió en toda la pasada temporada.

El pasado curso, el Elche, pese a su condición de recién ascendido, sólo se quedó sin puntuar en su estadio ante el Barça (1-3) y frente al Villarreal (1-3), por lo que su fortaleza en casa acabó siendo determinante para lograr la permanencia en Primera. EFE

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pvb sm/cmm